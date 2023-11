PADEL FEMMINILE, FITP PUGLIA PREMIA BELLARIA BRINDISI

Il riconoscimento assegnato per la promozione in serie B nazionale. L’imprenditore Francesco Giorgino: “Dopo la conferma delle giocatrici protagoniste dello scorso campionato, definiti due innesti, mentre proseguono le trattative per un rinforzo di prima fascia con esperienza in A”

La formazione Bellaria Brindisi è stata premiata dal comitato Fitp Puglia (Federazione Italiana di Tennis e Padel) dopo la promozione nella serie B di Padel femminile. La squadra “rosa”, tenuta a battesimo dall’imprenditore brindisino Francesco Giorgino, ha ottenuto il riconoscimento nel corso del momento di festa organizzato al circolo tennis di Triggiano.

“Siamo felici del risultato conquistato in appena 12 mesi”, dice Giorgino. “Tutto è stato possibile grazie alla determinazione delle atlete. Fondamentale è stato il supporto ricevuto dai tifosi brindisini e al sostegno degli imprenditori che hanno creduto nel progetto Bellaria sin dall’inizio”, aggiunge l’imprenditore che, assieme all’allenatore Marc Salart, ha già iniziato a lavorare per definire la squadra che sarà impegnata in serie B.

Sono state riconfermate tutte le giocatrici protagoniste della promozione: Francesca Rescaldani, Valentina Imperio, Silvia Storari e Claudia Cascella, Martina Zecca, Federica Tramacere, Flavia Coppola e Noa Canovas. “Al gruppo, si aggiungono due innesti che arrivano dalla serie B, Marina Garsia e Francesca Pezzillo”, dice Giorgino. “Stiamo lavorando per definire un rinforzo con l’arrivo di una giocatrice di prima fascia, con esperienza in serie A”, anticipa Giorgino. “L’obiettivo è arrivare nella massima serie: vogliamo portare il nome di Brindisi in serie A e allo stesso tempo ci farebbe piacere ampliare la platea dei supporter, facendo avvicinare al padel chi non ha mai giocato. È uno sport di aggregazione che regala momenti di divertimento anche ai principianti”, prosegue. “Infine, un ringraziamento al Comune di Brindisi per la disponibilità in vista dei prossimi impegni sportivi”.