Padel Serie A: arriva dall’Argentina l’ultimo colpo di mercato del Bellaria Brindisi

Il Bellaria Padel Brindisi conclude il mercato con un altro innesto di assoluto livello. Ci sarà anche l’argentina con passaporto italiano Maria Virginia Riera a difendere i colori brindisini nel prossimo campionato di serie A. L’atleta nativa di Resistencia (Argentina) occupa attualmente la posizione numero 35 del ranking mondiale ma è stata una Top Ten con un 7° posto assoluto conquistato nel 2023. Con i suoi 37 anni è una delle giocatrici più esperte del circuito mondiale ed ha un gioco ricco di colpi e tanta costanza. La sua “garra” costituirà un problema per tutte le sue avversarie.

La Riera ha mosso i suoi passi giocando a tennis ma la madre, buona giocatrice di padel, le ha trasmesso la passione per questo sport fino a farla diventare la sua ragione di vita. Poi il trasferimento in Spagna per mettersi in mostra nel circuito internazionale e inserirsi stabilmente tra le migliori giocatrici del circuito professionistico. Nella sua carriera ha giocato in coppia con atlete del calibro di Sofia Araujo e Patty Llaguano. Con quest’ultima la sua prima vittoria nel 2021 in un torneo del World Padel Tour (Vigo Open) sconfiggendo in finale le fortissime Alejandra Salazar e Gemma Triay.

Quest’anno insieme all’altro clamoroso colpo di mercato Tamara Icardo (10 del mondo) costituiranno una coppia di altissimo livello capace di essere protagoniste in ogni partita di campionato.

“Con l’inserimento della Viera – dichiara soddisfatto il Team Manager Dario Recchia – completiamo una squadra in grado di competere nel prossimo campionato di serie A. Siamo una neopromossa e l’unica società di padel nella massima serie di tutto il Sud Italia ma consapevoli di avere un gruppo di giocatrici molto forte e di talento. Stiamo lavorando per farci trovare pronti per l’inizio del campionato previsto per l’8 marzo”.

La società informa con soddisfazione di aver inserito nel proprio organigramma il giornalista Francesco Guadalupi che curerà le dirette delle partite del campionato e collaborerà con l’ufficio comunicazione portando in dote la sua esperienza e la sua riconosciuta professionalità.