Padel Serie A: il Bellaria riparte da importanti conferme

Inizia con importanti conferme la stagione del Bellaria Padel Brindisi che dal mese di marzo disputerà il campionato di serie A femminile. Faranno parte della squadra la capitana Claudia Noemi Cascella che con il club brindisino ha vinto i campionati di serie C e B. L’atleta pugliese che vive e lavora a Marina di Massa porterà in dote il suo carisma, la sua leadership ed il suo agonismo che sono stati elementi importanti per la crescita della squadra. Con lei ci sarà l’ex numero 1 d’Italia Lara Meccico che ha dato un grosso contributo nella scorsa stagione per la vittoria del campionato. La ragazza di Cosenza è una mancina con grande talento e forza fisica capace di mettere in difficoltà tutte le più forti giocatrici del circuito.

Con loro ci saranno anche la leccese Alessia Perrone e la brindisina Flavia Coppola, due giocatrici cresciute molto sia dal punto di vista tecnico che tattico e con tanta grinta da vendere. Alessia e Flavia hanno risposto sempre presente quando sono chiamate a difendere i colori del Bellaria con prestazioni davvero notevoli. Il direttore tecnico spagnolo Marc Salart sta lavorando alacremente per confermare altre atlete della scorsa stagione e contrattualizzare un’atleta di altissimo valore che possa alzare ulteriormente il livello tecnico della squadra.

Il Bellaria Padel Brindisi è l’unica società del Sud Italia a giocare la serie A di padel sia in campo maschile che femminile e rappresenta ad oggi il livello più alto di uno sport nel capoluogo. La società del Presidente Francesco Giorgino dovrà affrontare ben 3 club di Roma, Reggio Emilia, Firenze, Terni e Milano. Sarà un campionato durissimo con società che schierano giocatrici di altissimo livello sia italiane che straniere.

Il club biancoazzurro si pone l’obiettivo di raggiungere una tranquilla salvezza contando su una squadra competitiva ed inserendo altre figure strategiche all’interno della struttura societaria. Il tutto ovviamente grazie ai tanti sponsor che stanno supportando questo ambizioso progetto.

C’è grande euforia tra i tantissimi tifosi brindisini che non vedono l’ora di poter vedere dal vivo la squadra in serie A nella speranza che l’amministrazione comunale possa garantire una “casa del padel” e dare la possibilità di assistere ad uno sport in grande ascesa e con tanti appassionati. La speranza del club è che l’unica società di Padel del Mezzogiorno possa avere la giusta considerazione ed il rispetto per i tanti sacrifici compiuti sino ad oggi e provare a tenere sempre alto il nome della città in tutto lo stivale.