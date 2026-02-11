Padel Serie A: una Top Ten a Brindisi nel “Bellaria Padel”

Padel Serie A: una Top Ten a Brindisi

Tamara Icardo, numero 10 della classifica mondiale, vestirà quest’anno la maglia del Bellaria Padel Brindisi nel campionato di serie A femminile. Un acquisto clamoroso per il club del presidente Francesco Giorgino che si assicura le prestazioni di una delle più forti giocatrici del circuito femminile capace di dominare il campo con il suo talento e le grandissime doti tecniche ed atletiche. Un colpo di mercato sensazionale dal momento che mai un atleta di così alto profilo ha giocato in una squadra della nostra città.

La Icardo è nata 30 anni fa a Valencia e sin dall’età di 6 anni ha impugnato una racchetta iniziando a giocare a padel seguendo l’esempio di molti della sua famiglia. Una passione nata subito che unite alle sue doti fisiche eccezionali ed una grinta fuori dal comune le hanno permesso di scalare le posizioni nella classifica mondiale arrivando ad occupare anche la piazza numero 8.

Alta 178 cm, Tamara è laureata in scienze motorie ed ha una grande passione per l’insegnamento. Nel 2021 ha fatto coppia con Delfina Brea, un’altra icona del padel mondiale femminile ed insieme sono arrivate alla posizione numero 3 della classifica delle migliori coppie del World Padel Tour.

Nello stesso anno un infortunio alla mano al torneo di Malmo l’ha tenuta fuori dai campi per diversi mesi ma la sua grinta e determinazione non l’hanno minata né nel fisico che nella mente ritornando sui campi più forte ed arrabbiata di prima. Gioca stabilmente nei tornei più importanti del mondo e sarà la stella del Bellaria Brindisi che si appresta a disputare il suo primo campionato nella massima serie. Il suo inserimento è l’ennesimo upgrade societario all’interno di una squadra già forte ed unita che annovera giocatrici di assoluto livello.

“Sono veramente felice di giocare per il Bellaria Brindisi nel prossimo campionato di serie A- dichiara soddisfatta la Icardo – insieme a tante altre giocatrici di valore. La scelta è caduta su Brindisi anche grazie alle informazioni ricevute da alcune compagne che conosco e che mi hanno parlato bene della società e del calore dei tifosi. Sono carica, motivata e fiduciosa che potremo disputare un ottimo campionato”.

Soddisfazione anche da parte del direttore tecnico Marc Salart: “Tamara è una grandissima professionista che da anni è stabilmente nelle prime 10 posizioni della classifica mondiale. E’ una giocatrice completa che unisce talento, intelligenza tattica e grande fisicità che di sicuro rendono la nostra squadra ancora più completa e competitiva”.