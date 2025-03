Padel serie B femminile: StraBrindisi! Sbancata anche Bologna

Terza vittoria consecutiva per il Bellaria Padel Brindisi che supera in trasferta il Country Club Castenaso (BO) e consolida il primato nel girone.

Il 3-0 inflitto alle avversarie dalla squadra brindisina è stato costruito con una prestazione di grande sostanza e compattezza giocando sin dal primo match con una grande cattiveria agonistica.

Il maestro Marc Salart anche contro le emiliane ha avuto il merito di schierare sempre coppie affiatate che nei pochi momenti di difficoltà hanno saputo reagire con grande tenacia.

Nel primo incontro la capitana Claudia Noemi Cascella insieme a Lara Meccico hanno avuto vita facile contro la coppia Scrinzi – Danieli con un duplice 6-1 in 41 minuti. Una vittoria mai messa in discussione e che ha fatto capire sin dalle prime battute alle padroni di casa la ferma volontà di portare a casa i due punti in palio.

Più combattuta la seconda partita dove la coppia formata da Erika Zanchetta e Flavia Coppola hanno dovuto lottare strenuamente nel secondo set per riuscire a portare a casa il punto. Le giocatrici del Bellaria sono andate via facilmente nel primo parziale vinto per 6-2 ma hanno subìto il ritorno delle avversarie (Camorani/Cestarollo) andate avanti per 4-1. In quel momento è venuta fuori la classe delle brindisine che sono riuscite a ribaltare il set vincendo in rimonta per 7-5.

Nel terzo match il Bellaria ha presentato la coppia Meccico/ Zanchetta che si sono imposte agevolmente per 6-2, 6-2 confermando una supremazia tecnica e fisica davvero importante e dando al maestro Salart nuove ed importanti indicazioni per le prossime sfide.

Con questa vittoria il Bellaria Brindisi chiude a punteggio pieno il girone di andata, ora una settimana di sosta per poi giocare in casa il 6 aprile contro il Perugia.

“Vincere fuori casa non è mai facile – dichiara a fine match il presidente Francesco Giorgino – ma questa squadra sta dimostrando partita dopo partita di essere sempre più unita e desiderosa di far bene. Chiudiamo da imbattuti il girone di andata ma dobbiamo rimanere sereni e tranquilli e continuare a lavorare con grande umiltà. Siamo però già proiettati alla prossima sfida interna del 6 aprile quando avremo la possibilità di vedere dal vivo la nostra Marina Guinart, già numero 20 delle classifiche mondiali che non vede l’ora di poter vestire la maglia del Bellaria Brindisi “.