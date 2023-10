PADEL – SPORT, SOLIDARIETA’, MA ANCHE TANTO AGONISMO…

Sport, solidarietà ma anche tanto agonismo.



Le 23 coppie miste di “padelisti” partecipanti al Torneo di Padel organizzato dall’Associazione Sportiva Culturale Ricreativa “Uniti per lo Sport” di Brindisi in collaborazione con Asd “New Sport Padel” di Brindisi, che ha messo a disposizione i propri impianti sportivi a favore del progetto umanitario “Un mezzo per la vita”, non si sono assolutamente risparmiati.



Al termine della competizione sportiva , allietata come intrattenimento da un Dj set ad alzare il trofeo della vittoria è stata la coppia composta da Simona Abicca e Francesco Pampo protagonisti di un percorso perfetto, tra la fase preliminare e quella conclusiva. I vincitori, nella finalissima, hanno avuto la meglio, senza poche difficoltà, sulla coppia composta dal m° Carmine Iaia e Valeria Ecclesie, imbattuti a loro volta, fino a quel momento.



Una intera giornata di sfide nei 5 gironi che hanno caratterizzato il torneo ma, al di là dei risultati arrivati dal campo, quello che conta è il fine solidale, la raccolta fondi avviata dal giornalista Pierpaolo Piliego con l’obiettivo di donare una nuova automobile all’Ail – Associazione italiana contro le leucemie-linfomi e mieloma. Una causa sposata immediatamente da “Uniti per lo Sport” che ha quindi agito nel pieno rispetto e nella continuità delle finalità perseguite che, tra gli altri obiettivi, annoverano il sociale, l’ambientale e l’umanitario.



“Ringraziamo “Uniti per lo Sport” e quindi il maestro Carmine Iaia e quanti si sono prodigati per la realizzazione di questo torneo di Padel, – commenta Pierpaolo Piliego – gentilmente ospitato nella struttura sportiva della New Sport Padel di Andrea e Francesco Martella e Vito Falconieri. Un momento di aggregazione che ha unito splendidamente Sport e Solidarietà, una condizione fondamentale, quasi imprescindibile per noi che viviamo di sport e che abbiamo sempre fatto sport. In più ha permesso di fornire insieme a tutti gli altri che in questi mesi si sono gentilmente prodigati, un ulteriore e fondamentale contributo per l’importante causa che stiamo portando avanti con la raccolta fondi di ‘Un mezzo per la vita’ intorno alla quale si è creato un bel movimento. A questo proposito ne approfitto per dire che, se non ci saranno ulteriori sorprese, il 26 ottbre consegneremo il mezzo alla città!!!”



“Sapere di aver contribuito ad una causa così importante che, tre l’altro si concretizzerà a breve – dice il maestro Carmine Iaia – non può che inorgoglirmi come Presidente e come rappresentante di tutte le realtà sportive di Uniti per lo sport. Dopotutto la solidarietà, il rispetto, il fair play e la disponibilità ad aiutare sono valori che caratterizzeranno sempre le nostre iniziative. Ringrazio ancora tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione del torneo e i partecipanti che non si sono risparmiati sotto nessun aspetto e per coinvolgere i quali è stata fondamentale, in fase organizzativa, la collaborazione di Salento Padel Cup nelle persone di Francesco Giorgino e Rosaria Arganese prodigatisi appunto a promuovere a tappeto la partecipazione alla competizione svoltasi sui campi della New Sport Padel. E proprio quest’ultimo aspetto è quello che mi ha particolarmente colpito, due distinte strutture di Padel hanno unito gli intenti e la collaborazione, un segno di condivisione che non può fare che bene allo sport. Archiviato questo torneo siamo già proiettati verso nuove iniziative, vi invitiamo a seguirci on-line e sui social”.