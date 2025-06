PadelAIL 2025, padel di solidarietà in favore dell’AIL

a Brindisi e Fasano il 7 e l’8 giugno

Il ricavato andrà al reparto di Ematologia del “Perrino”

Dal 1969 al fianco del paziente e a favore della ricerca per combattere i tumori del sangue, AIL promuove e sostiene la ricerca scientifica per la cura delle leucemie, dei linfomi e del mieloma. Inoltre assiste i pazienti e le famiglie accompagnandoli in tutte le fasi del percorso attraverso la malattia con servizi adeguati alle loro esigenze, si propone di migliorare la qualità di vita dei malati e di sensibilizzare l’opinione pubblica alla lotta contro le malattie del sangue.

La sezione AIL di Brindisi – in collaborazione con la delegazione di Fasano “Il Girasole di Mari” – organizza e promuove per sabato 7 e domenica 8 giugno pv un torneo di padel solidale su due tappe indipendenti. Il ricavato delle due giornate, infatti, sarà interamente devoluto al reparto di Ematologia dell’Ospedale “Perrino” di Brindisi, sotto la direzione del dottor Domenico Pastore.

“Sarà un weekend all’insegna dello sport e della solidarietà – dice Carla Sergio. presidente di AIL Brindisi – un binomio spesso vincente nel raggiungimento di obiettivi importanti. Grazie alle tante coppie già iscritte, agli sponsor, a Pasquina Ancona ed ai nostri amici de Il Girasole di Mari di Fasano per il prezioso contributo che riescono sempre a dare alla causa di AIL”.

Sabato 7 (inizio alle ore 10,00) si inizia a Brindisi presso Terrarossa RM Sport Padel Club Brindisi, in via Pelizza da Volpedo, 8. Sorto grazie all’iniziativa di Raffaele Ruggiero è dei più grossi centri sportivi della città, dotato di 6 campi da tennis (2 in resina coperti e 4 in terra rossa), 4 campi di padel coperti e 2 di pickleball. E’ possibile iscriversi chiamando il numero 339.6937125 (Ettore).

Domenica 8, invece, la pallina si sposta a Fasano (inizio alle ore 10,00) presso i campi idi BS Sport, una struttura moderna e ben organizzata in contrada San Pietro. E’ possibile iscriversi chiamando il numero 333.2701875 (Peppe).

Il torneo è aperto tutti gli appassionati di questa nuova frontiera sportiva che negli ultimi anni sta coinvolgendo milioni di italiani. In entrambe le tappe i tornei si svolgeranno in una sola giornata, a partire dalla mattinata sino alla chiusura della manifestazione con la finalissima e le successive premiazioni. La quota di iscrizione per la partecipazione è di 20 euro e prevede anche una t-shirt ricordo dell’evento.