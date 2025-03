Padre Tommaso Leopizzi ha presentato il suo romanzo “Due volte madre”

Presso il Salone-Teatro della Parrocchia La Pietà, Brindisi, Padre Tommaso Leopizzi ha presentato il suo romanzo “Due volte madre”. Dopo gli indirizzi di saluto di Padre Michele Carriero, Parroco della Pietà, è intervenuto Luciano Pagano, Musicaos Editore. Ha presentato il romanzo la dott.ssa Maria Rita Verardo, Presidente del Tribunale dei Minori, Lecce. Padre Tommaso Leopizzi ha tenuto una relazione dettagliata riguardo il suo romanzo, rivelando tante curiosità, come averlo scritto con la penna, senza l’uso della tecnologia, cosa abbastanza insolita. Padre Leopizzi, Frate Minore e Sacerdote, nella sua vita ha maturato le seguenti esperienze: collaborazione con le Missioni in Asia e in Africa, lavoro pastorale come Parroco; ha offerto notevoli servizi alla Provincia religiosa e alle diverse comunità di appartenenza con passione e umanità. Ha scritto un importante libro “La Chiesa Parrocchia della Pietà e i Frati minori a Brindisi”, in cui ha approfondito l’importante vicenda storica della Chiesa. “Due volte madre”, il suo primo romanzo, è una storia che può, sicuramente, incuriosire giovani e adulti. Tanti e attuali i temi trattati, come l’incrocio tra diverse culture. Una storia inventata, una storia di accoglienza, un grande sacrificio che fa una madre per la propria figlia, scritta con un linguaggio semplice. Anna Consales