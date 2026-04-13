PAGINE ERRANTI: 16 aprile presentazione del libro “FLOTILLA IN VIAGGIO PER GAZA” di Arturo Scotto.

L’incontro si terrà presso la Casa di Quartiere – Accademia degli Erranti, Ex Convento delle Scuole Pie, Via Giovanni Tarantini 35 (1°Piano – Sala Conferenze).

Con la preghiera che venga da voi pubblicato e diffuso e certi di una vostra presenza

Cordialità

Lo staff

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PAGINE ERRANTI: 16 aprile aprile presentazione del libro “FLOTILLA IN VIAGGIO PER GAZA” di Arturo Scotto.

L’A.p.s. Brindisi e le Antiche Strade,nell’ambito delle attività della Casa di Quartiere Accademia degli Erranti, è lieta di presentare un nuovo appuntamento della rassegna letteraria “Pagine Erranti – Brindisi città che legge” in collaborazione con Feltrinelli Point Brindisi.

L’incontro è fissato per giovedì 16 aprile alle ore 19:00, presso la Sala Conferenze dell’Accademia degli Erranti, in Via Giovanni Tarantini 35 (1° piano – Ex Convento delle Scuole Pie) e vedrà la presentazione del libro “FLOTILLA IN VIAGGIO PER GAZA” di Arturo Scotto, Giunti Editore.

Il Libro: Un libro che parla a chi chiede giustizia, diritti e pace, fuori dai linguaggi tradizionali della politica. Perché una potenza militare come Israele ha paura di una quarantina di barche a vela che navigano pacificamente? Da questa domanda prende avvio Flotilla. In viaggio per Gaza, il libro in cui Arturo Scotto racconta la sua scelta di imbarcarsi sulla Karma, una delle navi della Global Sumud Flotilla partita da Genova per raggiungere la Striscia.

Il libro è il racconto in prima persona dei giorni a bordo della Flotilla: l’attesa, la paura, la notte dei droni, l’abbordaggio dell’esercito israeliano, l’arresto, il sequestro dei telefoni, le 24 ore di detenzione. Ma anche i retroscena mai arrivati ai giornali, le omissioni dei media, il rapporto con il governo italiano, il dileggio politico, le conseguenze giudiziarie ancora in corso. Flotilla è però soprattutto una riflessione più ampia su ciò che questa missione ha rappresentato: un’esperienza capace di fare quello che alla politica tradizionale non riesce più, ovvero smuovere le coscienze, riempire le piazze, coinvolgere una generazione che spesso diserta le urne ma non rinuncia all’impegno.

L’autore: Arturo Scotto è deputato del Partito Democratico, capogruppo PD in Commissione Lavoro alla Camera e membro della Direzione nazionale del partito. Militante politico fin dall’adolescenza, è stato il deputato più giovane d’Italia nel 2006. Ha partecipato alla fondazione di Sinistra Ecologia e Libertà e di Articolo Uno, di cui è stato coordinatore nazionale. Presidente dell’associazione nazionale Compagno è il mondo, ha partecipato a numerose missioni umanitarie in Medio Oriente ed è una delle voci più riconoscibili del dibattito pubblico progressista italiano.

Modera: Rosanna Picoco

Interventi:

Toni Matarrelli, Presidente del Consiglio Regionale della Puglia

Elisa Mariano, Già parlamentare e Sociologa

Shady Alizadeh, Avvocata e attivista “Donna vita e libertà”

Ingresso libero,

Camminate insieme a noi tra queste nuove Pagine Erranti