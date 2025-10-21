Pagine Erranti 2025: 25 ottobre presentazione del libro “MediCina” di Stefano Bono

L’A.p.s. Brindisi e le Antiche Strade, nell’ambito delle attività dell’Accademia degli Erranti, programma “Riusa Brindisi – Case di Quartiere” e Statio Peregrinorum è lieta di ospitare all’interno della rassegna “Pagine Erranti” e “Brindisi città che legge” un nuovo appuntamento con la lettura proposto dal Lions Club International Brindisi e dal Leo Club Virgilio.

L’incontro si terrà sabato 25 ottobre ore 19:00, presso la Sala Conferenze della Casa di Quartiere dell’Accademia degli Erranti, in Via Giovanni Tarantini 35 (1°Piano – Ex Convento delle Scuole Pie), dove verrà presentato il libro “MediCina” di Stefano Bono.

Questa presentazione unisce cultura e solidarietà. L’intero ricavato della serata sarà infatti devoluto alla Fondazione “BASIC HUMAN NEEDS” per sostenere progetti educativi e di assistenza rivolti ai fanciulli di Varanasi, in India.

Durante l’incontro, inserito nel service “FAME” del Lions Club, il Dr. Stefano Bono condividerà con il pubblico la sua preziosa esperienza sul campo, raccontando il suo impegno nelle località dove la Fondazione “BASIC HUMAN NEEDS” opera in favore dei più bisognosi.

Il Libro: “MEDICINA Il Secondo Cervello” del Dr. Bono esplora il ruolo centrale del nervo vago nella gestione di funzioni vitali come la digestione, il rilassamento e la modulazione delle infiammazioni. In argomentazione sarà il collegamento tra il nervo vago, il sistema nervoso enterico (il “secondo cervello”), e il benessere fisico e psicologico.

L’Autore: Stefano Bono, Agopuntore e “Medico cinese” …brindisino rientrato in città, dopo aver vissuto 34 anni sull’isola Taiwan. Ha studiato Medicina Tradizionale Cinese presso la Traditional Acupuncture Research Society di Taichung (Taiwan) e la China Academy of Traditional Chinese Medicine di Pechino (Cina), per poi continuare il suo percorso formativo al College of Chinese Medicine di Londra e in altre città europee.

Ingresso libero, camminate insieme a noi tra le pagine erranti.