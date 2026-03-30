PAGINE ERRANTI: 3 aprile presentazione del libro “LA VOLTA GIUSTA” di Lorenza Gentile

L’A.p.s. Brindisi e le Antiche Strade,nell’ambito delle attività della Casa di Quartiere Accademia degli Erranti, è lieta di presentare un nuovo appuntamento della rassegna letteraria “Pagine Erranti – Brindisi città che legge” in collaborazione con Feltrinelli Point Brindisi.

L’incontro è fissato per venerdì 3 aprile alle ore 19:00, presso la Sala Conferenze dell’Accademia degli Erranti, in Via Giovanni Tarantini 35 (1° piano – Ex Convento delle Scuole Pie) e vedrà la presentazione del romanzo “LA VOLTA GIUSTA” di Lorenza Gentile.

Il Libro: Sarà la volta giusta? Lucilla se lo chiede sempre, ma le cose non vanno mai come dovrebbero.

Dopo una serie di uomini sbagliati e tentativi di adattarsi pur di essere amata, incontra Enrico. Insieme vincono un bando per gestire una locanda in un “Comune polvere”, un paesino a rischio di spopolamento sulle Alpi Marittime. Sembra l’occasione ideale, finalmente. Milleduecento metri di altitudine. Quindici anime, più due. Peccato che una sia in ritardo. Lucilla si ritrova sola, nel sogno di un altro e con un contratto che prevede la presenza di una coppia. Restare o fuggire? Fingere di essere in due o imparare a contare su se stessa?Intanto le viene in aiuto la gente del luogo….

Raccontata con la grazia e la scrittura luminosa di Lorenza Gentile, un’incantevole storia di rinascita: il momento in cui smettiamo di adattarci agli altri è molto spesso quello in cui iniziamo a vivere davvero.

L’autrice : Lorenza Gentile è nata e vive a Milano. Ha scritto Teo (2014), La felicità è una storia semplice (2017), Le piccole libertà (2021), ispirato alla sua esperienza presso la celebre libreria Shakespeare and Company di Parigi, Le cose che cisalvano (2023), Tutto il bello che ci aspetta (2024), La volta giusta (2025), tutti editi da Feltrinelli. I suoi romanzi sono tradotti in nove Paesi.

A dialogare con l’autrice: Maria Di Filippo, giornalista

Ingresso libero,

Camminate insieme a noi tra queste nuove Pagine Erranti