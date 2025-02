Pagine Erranti: Il Calendario dei primi 7 incontri con la letteratura e la cultura del 2025

Continua la Rassegna “Pagine Erranti”, giunta alla quinta edizione e organizzata dall’A.p.s. Brindisi e le Antiche Strade nell’ambito delle attività dell’Accademia degli Erranti, una delle Case di Quartiere della città che grazie al programma “Riusa Brindisi” ha sede presso l’Ex Convento delle Scuole Pie, In Via Giovanni Tarantini 35, un importante bene monumentale del XVII secolo, diventato centro promotore di cultura e arte con vari appuntamenti aperti alla cittadinanza.

La Casa di Quartiere dell’Accademia degli Erranti, anche per il 2025 promuove, in collaborazione con varie realtà del territorio, associazioni, istituzioni scolastiche e Brindisi Città che Legge vari appuntamenti con la Cultura e la Letteratura che ci accompagneranno da febbraio sino al Maggio dei Libri e oltre.

Gli incontri con la lettura saranno affiancati da atmosfere, connubi tra arte, musica e degustazioni, col fine d’immergere il pubblico all’interno delle “Pagine Erranti”.

Di seguito gli appuntamenti già calendarizzati che si svolgeranno presso gli spazi della Casa di Quartiere dell’Accademia degli Erranti, in Via Giovanni Tarantini 35 (1°Piano Ex Convento Scuole Pie):

• Venerdì 14 febbraio, ore 18.00: POETICA SENZA INTERRUZIONE – (NE) GLI SQUARCI VERBO-SCENICI DI ALFONSO CARDAMONE, di Carmen De Stasio.

• Venerdì 21 febbraio, ore 17.00: SCIENZIATE VISIONARIE – 10 STORIE D’IMPERGNO PER L’AMBIENTE E LA SALUTE, di Cristina Mangia e Sabrina Presto.

• Venerdì 28 febbraio, ore 18.00: IL SUCCESSORE – I MIEI RICORDI DI BENEDETTO XVI, di Papa Francesco e Javier Martínez-Brocal.

• Giovedì 24 aprile, ore 18.00: L’ALTRA FACCIA DI PARTENOPE – IN CAMMINO PER NAPOLI E ALTRE PEREGRINAZIONI, di Antonio Corvino.

• Venerdì 2 maggio, ore 18.00: L’ALGORITMO DELLA VITA – ETICA E INTELLIGENZA ARTIFICIALE, di Vincenzo Paglia.

• Venerdì 23 maggio, ore 18.30: SARÒ CAMMINO – UNA STORIA DI DUE PIEDI E UN CUORE, di Claudio Barile.

• Venerdì 30 maggio, ore 18.30: TARANTELLE, SANTI E GUARITORI – FORME E FIGURE DI UN CULTO POPOLARE, di Sandra Taveri e altri.

Di ogni evento sarà fornita idonea e specifica comunicazione con i dettagli dell’iniziativa.

Altri incontri si aggiungeranno al calendario e sono in fase di organizzazione.

Agli studenti che lo richiederanno verrà rilasciato un attestato di partecipazione.

Camminate insieme a noi tra le Pagine Erranti