PAGINE ERRANTI: Il Calendario di appuntamenti del Maggio dei libri brindisino – Ogni libro è una creatura viva

Nell’ambito della campagna nazionale Il Maggio dei Libri, promossa dal Centro per il Libro e la Lettura e dal Ministero della Cultura, la città di Brindisi si prepara ad accogliere la grande rassegna letteraria.



L’iniziativa giunge quest’anno a un importante traguardo: per la sesta volta consecutiva, l’A.p.s. Brindisi e le Antiche Strade – Casa di Quartiere Accademia degli Erranti, propone alla cittadinanza all’interno di “Pagine Erranti” un ricco cartellone, consolidando un appuntamento ormai divenuto un punto di riferimento per il panorama culturale locale. Per questa edizione, il progetto si presenta con il suggestivo sottotitolo “Ogni libro è una creatura viva” e vede la collaborazione e il coinvolgimento di varie realtà locali, istituti scolastici e associazioni.



Di seguito il programma degli appuntamenti che si svolgeranno presso l’Ex Convento delle Scuole Pie, in Via Giovanni Tarantini 35:

Venerdì 24 Aprile, ore 17:00: Il Laboratorio creativo per bambini “Henri Matisse” con Alice’s Wow Lab. Info e prenotazione al numero: 3496164155 (Alice Caroppo);

Martedì 28 Aprile, ore 17:30: La presentazione del VII Volume dell’Archivio Storico Brindisino, con la Società di Storia Patria per la Puglia sez. di Brindisi;

Sabato 2 Maggio ore 19:00: Il cantautore Bungaro presenta il suo nuovo album “Fuoco Sacro”, in collaborazione con Feltrinelli Point Brindisi;

Venerdì 8 Maggio ore 18:30: Con Civita di Russo la presentazione del suo libro “Indomita – La mia battaglia contro le mafie”;

Venerdì 15 Maggio ore 18:30: Con Galileo Casone la presentazione del suo libro“Ruote nelle ruote”, in collaborazione con Hobos Edizioni;

Sabato 16 Maggio ore 17:30: Il Laboratorio creativo per bambini “Sulle ali della fantasia con Emily Dickinson “ con Alice’s Wow Lab. Info e prenotazione al numero: 3496164155 (Alice Caroppo);

Mercoledì 20 Maggio ore 18:00: Le “Voci di Comunità”, sessione partecipativa di letture ad alta voce;

Domenica 24 Maggio ore 17:30: I “Miti e Leggende dal Mare”, laboratorio e letture di comunità. Info e prenotazione al numero: 3496164155 (Alice Caroppo per Laboratorio) e al numero: 3881130368 (Antonio – Brindisi e le Antiche Strade) per le letture tematiche;

Sabato 30 e Domenica 31 Maggio Dalle ore 10:00 – 20:00: Gran finale con il Piccolo festival letterario “Brindisi Porto di Carta”, una due giorni di creatività, workshop, musica, teatro e presentazioni (Calendario definitivo verrà comunicato successivamente);

