Pagine Erranti – Maggio dei Libri:  Mercoledì 20 Maggio “Voci di comunità” letture ad alta voce nel Chiostro



Continuano le attività dell’A.p.s. Brindisi e le Antiche Strade e Casa di Quartiere Accademia degli Erranti. L’iniziativa rientra nel cartellone “Pagine Erranti – Brindisi Città che legge, parte della programmazione nazionale de Il Maggio dei Libri 2026, promossa dal Ministero della Cultura e dal Centro per il Libro e la Lettura.



Mercoledì 20 maggio, alle ore 18:00, il suggestivo Chiostro dell’Ex Convento delle Scuole Pie si trasformerà in un palcoscenico condiviso. Un leggio e un microfono saranno a disposizione di chiunque voglia trasformare le parole scritte in suono. “Voci di Comunità” è un’esperienza collettiva nata per unire lettrici e lettori: la cittadinanza è invitata a portare il proprio “brano del cuore” e a condividerlo ad alta voce, restituendo vita alle storie che ci hanno emozionato. L’iniziativa si svolgerà presso il Chiostro dell’Accademia degli Erranti – Via Giovanni Tarantini 35 – Ex Convento delle Scuole Pie – Brindisi .

Chi desiderasse partecipare attivamente leggendo il proprio brano può prenotarsi inviando un messaggio Whatsapp al numero: 3881130368 (A.p.s. Brindisi e le Antiche Strade – Antonio Melcore)

