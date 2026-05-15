Pagine Erranti – Maggio dei Libri: Sabato 16 Maggio il Laboratorio “Sulle ali della fantasia con Emily Dickinson”





Continuano le attività organizzate dall’A.p.s Brindisi e le Antiche Strade – Casa di Quartiere Accademia degli Erranti, all’interno del cartellone “Pagine Erranti-Brindisi Città che legge” programmazione nazionale de Il Maggio dei Libri 2026, promossa dal Ministero della Cultura e Centro per il Libro e la Lettura.



Sabato 16 maggio, alle ore 17:30, si terrà il secondo appuntamento laboratoriale per i più piccoli con “Sulle ali della fantasia” con Alice’s Wow Lab. L’attività consiste in una laboratorio di acquerello ispirato a Emily Dickinson, è un’immersione nella natura intima, nel silenzio e nella meraviglia per i piccoli dettagli, riflettendo la passione della poetessa per il giardinaggio e la sua capacità di trasformare la luce in immagine.

Si lavora su fogli di carta spessa , disegnati a matita leggera con motivi naturali (foglie, rami, petali e sagome di farfalle) i colori si fonderanno liberamente per evocare l’intangibilità dei testi. Infine farfalle e fiori dipinti e decorati con alcuni versi della poetessa , verranno ritagliati lungo i bordi per diventare farfalle tridimensionali di carta , che utilizzeremo per creare un poetico acchiappa sogni .

Il laboratorio creativo si terrà presso l’Accademia degli Erranti – Via Giovanni Tarantini 35 – Ex Convento delle Scuole Pie – Brindisi .

Necessario prenotare mandando un messaggio whatsapp al 3496164155 – richiesto un contributo di partecipazione (@Alice’s wow labs)



Attività in collaborazione con la Casa di Quartiere Accademia degli Erranti – Pinacoteca Comunale Armando Scivales – Brindisi città che legge, promossa all’interno del Cartellone di iniziative del Maggio dei Libri.