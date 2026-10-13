PAGINE ERRANTI: Venerdì 16 ottobre presentazione “NEL LESSICO PASOLINIANO” di Carmen De Stasio

L’A.p.s. Brindisi e le Antiche Strade,nell’ambito delle attività della Casa di Quartiere Accademia degli Erranti è lieta di presentare un nuovo appuntamento con la lettura nell’ambito della rassegna “Pagine Erranti – Brindisi città che legge”.
L’incontro è fissato per venerdì 16 ottobre alle ore 18:30, presso la Sala Conferenze dell’Accademia degli Erranti, in Via Giovanni Tarantini 35 (Ex Convento delle Scuole Pie) e vedrà la presentazione del libro “NEL LESSICO PASOLINIANO” di Carmen De Stasio.
Il Libro: Il volume unisce elementi teorici e otto brevi saggi concepiti originariamente per il progetto “PPP100 2022 DdC”, promosso dalla rivista digitale «Diari di Cineclub» in occasione del centenario della nascita di Pier Paolo Pasolini.Attraverso i cosiddetti “ricordi riflessi”, l’autrice intreccia il tempo passato con le sensazioni del presente, costruendo una sintesi d’identità che va oltre la semplice registrazione dei fatti. Il tempo della meditazione si dimostra così inesauribile, facendo convergere la poetica pasoliniana in un montaggio continuo che lega la scrittura sulla carta a quella visiva dello schermo.
DIALOGANO CON L’AUTRICE: ANNA CONSALES, Giornalista eCARMELO GRASSI, Direttore Artistico Nuovo Teatro Verdi
ESPOSIZIONE: 10 pensieri per Pasolini a cura di MASSIMO MARANGIO, artista e autore dell’opera in copertina