Pagliara (Cisal): bene l’impegno di Edison a confermare l’investimento

Pagliara Cisal: Apprezziamo l’impegno di Edison nel confermare il progetto la sua volontà di investire nel nostro territorio nonostante le varie vicissitudini, condividiamo in queste ore anche le dichiarazioni del Sindaco di Brindisi Marchionna , la contrarietà a costituirsi in giudizio nei confronti di Edison al fianco del consorzio ASI, considerato che la presenza dell’investimento deposito costiero è nel suo programma elettorale.

Il Deposito di GNL ove realizzato, porterà immediate e imponenti ricadute occupazionali per centinaia e centinaia di lavoratori, nei 30 mesi dalla cantierizzazione e costruzione dell’opera, il Censis attraverso una sua relazione ha valutato ricadute economiche a livello locale per 170 milioni di euro.

Il porto di Brindisi diventerà strategico nella logistica per portare nuove navi da crociera, le cui flotte sono sempre più orientate ad utilizzare GNL (Gas Naturale Liquefatto), incrementando di fatto il numero di passeggeri e turisti nella nostra provincia.

IL Deposito Costiero Edison si colloca nei processi di decarbonizzazione dei trasporti e nei processi di transizione ecologica su cui in tanti si riempiono la bocca, per poi puntualmente ostacolarne la sua attuazione.

il Gas Naturale Liquefatto per chi magari non è molto informato, rispetto agli attuali carburanti derivanti da fossili tradizionali, emette il 20% in meno di CO2 (Anidride Carbonica) riduce per 60% -90% le emissioni NOX (Ossido di Azoto), azzera le emissioni di particolato e di Ossido di Zolfo (SOX).

La Cisal per queste ragioni sostiene con convinzione questo investimento, alla luce anche di un particolare iter autorizzativo posto in essere dagli organi preposti, che hanno valutato e autorizzato il progetto, lontano da ogni discussione e strumentalizzazione politica.

I tanti lavoratori e disoccupati del nostro territorio non vogliono e non possono più attendere!!!!

13 MAGGIO 2024

SEGRETERIA PROVINCIALE CISAL BRINDISI

MASSIIMO PAGLIARA