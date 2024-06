Pagliara (Cisal): soddisfazione per il via libera del Tar a Edison

PAGLIARA CISAL: Accogliamo positivamente l’esito della sentenza del Tar del Lazio, che di fatto boccia in toto sia nel metodo che nel merito la linea rappresentata dal presidente del consorzio ASI di Brindisi nei confronti di Edison, la sentenza richiama e specifica quali siano realmente le funzioni dei consorzi di sviluppo industriale,” specificando anche la sua non titolarità in materia di vigilanza urbanistica ed edilizia nelle aree di sua non competenza.

Fondamentale ora recuperare il tempo perso, dare seguito alla immediata cantierizzazione dell’opera, aprire ad Edison la partecipazione ai nuovi bandi o all’imminente “Accordo di Programma per Brindisi” così come emerso e sostenuto durante l’incontro svoltosi presso il Ministero del Made in Italy lo scorso 11 Giugno .

Segretario Unione Cisal di Brindisi

Massimo Pagliara