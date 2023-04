PAGLIARA (CISAL): SPERIAMO NELL’AZIONE DELLA PROSSIMA AMMINISTRAZIONE

Brindisi con le sue grandi potenzialità, sembra vivere oggi l’ennesimo stato confusionale di una politica locale che giochicchia ad un pericoloso Risiko.

Continuiamo ad assistere ad una corsa sfrenata di soggetti che si ergono ai primi della classe nonostante i danni economici inflitti a questo territorio, dall’altra parte si assiste ad una prova di forza personale che va al di là delle aspettative dei cittadini e di tanti lavoratori sempre più lontani dalle urne e dalle istituzioni più rappresentative, il quadro che emerge di fatto è un addio agli ideali, alle appartenenze e all’identità.

Tutto ciò sembra essere riconducibile alla “MALEDIZIONE” che fu della “TORRE di BABELE”, dove la logica, a trovarne una, pare quella di una “Classe Politica Locale e dei suoi Dirigenti sempre più paragonabile a tale maledizione, dove la superbia degli uomini, la confusione dei linguaggi e lo scompiglio prevaricano su omogeneità e valori.

Oggi tutto appare indistinto, confuso e lontano dagli interessi reali di una città dei suoi cittadini e di tanti ignari lavoratori, molti nomi e grandi dispute ma pochi argomenti e nessun programma ancora.

Vorremo come Organizzazione Sindacale sentir parlare di sviluppo ed investimenti, di piani che attraggono e convincano i grandi player, come scommettere sul nostro territorio e sul sospirato rilancio dell’economia; oggi ai minimi storici per la mancata visione di politiche industriali che una certa politica negli ultimi cinque anni ha colpevolmente perpetrato, decidendo praticamente con il NO A PRIORI DI NON AGIRE MAI..

La CISAL, da sempre vigile ed interessata spettatrice delle più importanti questioni Brindisine, auspica alla città di poter essere amministrata il più a lungo possibile, da interpreti accorti e appassionati, che sappiano trovare il giusto equilibrio, nell’interesse generale di un territorio sempre più depresso poiché martoriato da disagio sociale e occupazionale.

UNIONE CISAL BRINDISI

(MASSIMO PAGLIARA)