Pagliara (Cisal): una legge speciale per Brindisi!

Centrale Enel di Cerano, le posizioni espresse dal governo, confermano di fatto le nostre preoccupazioni, siamo punto e a capo, sarà molto dura per questo territorio sperare di vedere a breve nuovi investimenti industriali per la riconversione dell’area posseduta da Enel.

“Decretare per Brindisi una Legge Speciale sugli Ammortizzatori Sociali che vada ben oltre gli attuali 24 mesi previsti dalla Naspi”

La Cisal auspica che le istituzioni locali e regionali facciano sentire concretamente la loro voce per imporre un cambio di passo non più procrastinabile per tanti lavoratori che difficilmente affronteranno il 2026 con la giusta serenità.

Segretario Unione Cisal Brindisi

Massimo Pagliara