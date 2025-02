Pagliara (Fialc Cisal). si rivaluti la fermata del cracking”

L’incontro odierno presso il Sepac, presieduto dal Presidente Leo Caroli e dall’Assessora Triggiani, è stato effettuato in sintonia col tavolo ministeriale rispetto al quale non si intende sostituire ma, tutt’altro, provare a conciliare le varie posizioni proprio in previsione del prossimo appuntamento presso il MIMIT.

Fatte salve le note divergenti sensibilità tra le Organizzazioni Sindacali presenti, si conclude con un documento della stessa Regione Puglia che, facendo sintesi, chiede al Ministero di rivalutare l’imminente fermata del cracker di Versalis Brindisi.

CISAL ha espresso, ancora una volta, essere fondamentale sforzarsi per ricompattare il fronte sindacale e istituzionale.

Riteniamo, infatti, siano ancora utili i tempi per deporre ogni velleità personale, facendo ognuno un passo indietro per effettuarne due in avanti tutti insieme. Iniziando da un momento comune, di condivisione, tra tutti i lavoratori.

Oggi, come ad ottobre, la FIALC CISAL crede inadeguata la politica dei due tempi e fondamentale il mantenimento, duraturo, della leadership di Eni a garanzia dei lavoratori diretti e indiretti.

Segreteria FIALC CISAL BRINDISI – Massimo Pagliara.