pagliaro: “In cantiere una mia proposta di legge regionale per sostenere i proprietari di animali nelle cure”

Nota del consigliere regionale di Fratelli d’Italia Paolo Pagliaro

“Un modello d’eccellenza, non solo per il Salento ma per tutto il sud Italia, per la qualità della diagnostica e delle cure per gli animali. È la Clinica Veterinaria del Salento a Taviano, diretta dal dottor Antonio D’Argento con un’equipe super specializzata e costantemente aggiornata. Ho potuto constatarne la competenza e la sensibilità davvero straordinarie, sia nei confronti dei pazienti animali, sia dei loro proprietari. Per noi, da sempre attenti alla cura delle persone, è naturale allargare l’orizzonte d’interesse ai nostri animali d’affezione. L’abbiamo fatto in questi cinque anni, quando ci siamo preoccupati del loro benessere, e il nostro impegno continua. Abbiamo in cantiere una proposta di legge per aiutare i proprietari degli animali che attraversano un periodo di malattia. Sappiamo quanto siano costose le cure, gli interventi, i medicinali e la riabilitazione in certi casi. La mia proposta è quella di far partecipare la Regione alle cure, per coprire in parte le spese degli interventi e delle cure. Siamo già al lavoro per una proposta di legge che presenteremo subito dopo l’insediamento del nuovo Consiglio. E siamo certi che la nostra proposta incontrerà ampio consenso nella nostra regione, che conta quadi 800mila animali da compagnia censiti, con cani e gatti che costituiscono la maggior parte di questa popolazione. Animali che, sempre più, sono parte della famiglia e della vita affettiva delle persone”.

