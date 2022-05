PAGLIARO: “SOLIDARIETÀ A LINO LUPERTI PER LE VILI OFFESE RICEVUTE. CHIEDO AL SINDACO ROSSI DI INTERVENIRE”

Nota di Paolo Pagliaro, consigliere regionale, presidente del MRS

Esprimo massima solidarietà a Lino Luperti vittima di un attacco vile e sconclusionato in pure stile social dove tutti pensano di poter dire tutto, di poter insultare e di poter attaccare le persone solo per qualche like in più.

Il sig. Daniele Pomes, amministratore della pagina Facebook No Al Carbone Brindisi invece di moderare e rendere democratico il confronto ha attaccato Lino Luperti con un commento allusivo che va in profondità nella vita privata calunniando non solo la moglie ma l’intera famiglia.

Lo ritengo un gesto inqualificabile, a tal proposito invito il sig. Pomes ad essere meno impulsivo moderando i toni ed il sindaco di Brindisi Rossi ad intervenire per chiedere a tutti di mantenere un certo contegno in modo da rimanere nel recinto dell’educazione e dei veri valori della democrazia; il confronto e il dialogo politico non possono straripare in volgari diatribe che nulla hanno a che fare con il rispetto dell’altrui pensiero. È importante che il sindaco intervenga, questo suo silenzio è inspiegabile perché di solito è sempre pronto a stemperare i toni.