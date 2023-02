PALAEVENTI – IL 3 MARZO A BRINDISI IL MINISTRO DELLO SPORT. ANNUNCIATO FINANZIAMENTO DI 6 MILIONI DI EURO

In relazione al Palaeventi e alle notizie trapelate in quest’ultime ore, la segreteria cittadina della Lega ha inteso coinvolgere il Presidente della Commissione Parlamentare Cultura e Sport Sen.Roberto Marti il quale ha confermato, in vista dei Giochi del Medetirraneo, l’erogazione di un finanziamento di 6 milioni di Euro per il Palaeventi e la Visita a Brindisi il giorno 3 Marzo del Ministro dello Sport Andrea Abodi per incontrare il Sindaco Riccardo RossI e la Società New Basket in relazione alla Costruzione del Palaeventi che diviene elemento indispensabile per lo svolgimento dei Giochi del Mediterraneo a Brindisi.