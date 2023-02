PALAEVENTI “NEW ARENA”: LE PRECISAZIONI DEI PROMOTORI

Con riferimento all’iter di validazione del progetto “New Arena” a seguito di errate informazioni circolate su organi di stampa online, la compagine del soggetto promotore precisa quanto segue.

Con nota protocollata agli atti dell’amministrazione in data 22.2.2023 sono già state riscontrate le richieste di integrazione formulate dal Comune di Brindisi.

Come emerso nel contraddittorio tecnico avuto con gli organi dell’Agenzia regionale ASSET, gli adeguamenti progettuali richiesti verranno integrati nel progetto esecutivo che la società presenterà agli organi competenti secondo i termini previsti.

Inoltre, con riferimento al PEF (già asseverato e allegato agli atti di gara come previsto dalla normativa vigente) si fa presente che lo stesso è stato predisposto sotto la vigenza del precedente Prezziario regionale Opere Pubbliche (2019), ragion per cui la progettazione definitiva (al fine di garantire la coerenza con gli atti di gara) ha rispettato l’applicazione di detti listini con predisposizione dei computi, del quadro economico e del PEF sulla base di detti parametri.

Evidentemente, ulteriori ed eventuali adeguamenti (derivanti dalle purtroppo note circostanze mondiali che stanno caratterizzando il mercato delle costruzioni) ove necessari saranno definiti con l’amministrazione comunale con lo spirito di proficua e leale collaborazione che ha sempre contraddistinto le parti coinvolte in questo difficile ma entusiasmante progetto.

In tal ottica, si ringrazia ASSET per il prezioso lavoro svolto che consentirà di migliorare e rendere più sostenibile il progetto già approvato e condiviso da tutti gli Enti preposti, fra cui la commissione nazionale impianti sportivi presso il Coni che ha certificato la natura di impianto GOLD della New Arena, consentendo alla stessa di rientrare fra le strutture ospitanti dei prossimi giochi del Mediterraneo 2026.