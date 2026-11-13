PalaMalagoli, il PD condanna il raid vandalico e chiede al Comune di rompere il silenzio

Il Partito Democratico di Brindisi condanna con fermezza quanto accaduto nella notte tra martedì e mercoledì al PalaMalagoli, dove ignoti si sono introdotti nell’impianto di contrada Masseriola e hanno svuotato gli idranti sul parquet rendendolo inagibile. Chi ha compiuto questo gesto non ha colpito soltanto un bene del Comune ma ha tolto uno spazio ai ragazzi, alle famiglie e alle società sportive che ogni giorno lo vivono come luogo di crescita e di aggregazione, e che oggi sono costrette a sospendere gli allenamenti o a cercare ospitalità altrove.

Parliamo di una struttura sulla quale la città ha investito risorse pubbliche, con un parquet rifatto appena quattro anni fa, e che tra pochi giorni dovrebbe accogliere una gara internazionale di scherma che ora è a rischio. Il danno quindi è economico, è sociale ed è anche di immagine, perché arriva in una città che da mesi assiste a una sequenza di danneggiamenti del patrimonio pubblico, dagli autobus agli arredi urbani.

Proprio per questo colpisce che a distanza di due giorni dall’Amministrazione comunale non sia arrivata una sola parola pubblica di condanna. Sappiamo che le forze dell’ordine stanno lavorando e a loro va la nostra piena fiducia, ma il compito di chi governa una città non si esaurisce nell’attesa delle indagini. Quando viene ferito un bene comune l’amministrazione comunale ha il dovere di dirlo ai cittadini e di far sentire che le istituzioni ci sono. Tacere rischia invece di apparire come una rinuncia e come un segnale di debolezza verso chi ha agito, quasi che la devastazione di un impianto sportivo fosse ormai un fatto ordinario al quale ci si è abituati.

Noi a questa abitudine non ci rassegniamo. Chiediamo all’amministrazione comunale di riferire pubblicamente sull’entità dei danni, sui tempi e sui costi del ripristino, sulle soluzioni per le società rimaste senza campo e sulle misure di sorveglianza che intende adottare per proteggere gli impianti sportivi comunali. Brindisi ha bisogno di difendere a voce alta ciò che appartiene a tutti, perché il silenzio delle istituzioni e la sottovalutazione degli episodi sono il terreno sul quale il vandalismo si sente più forte.

Partito Democratico di Brindisi