Palio di Oria – Si parte giovedì 31 luglio

Sarà una serata magica e densa di suggestioni ad aprire ufficialmente il Palio di Oria, una delle rievocazioni storiche più attese del Sud Italia. Giovedì 31 luglio, alle ore 21.00 il Chiostro Montalbano si trasformerà un vero vero e proprio teatro a cielo aperto con “Stupor Mundi, l’attesa…”, una coinvolgente rappresentazione teatrale che farà rivivere atmosfere, intrighi e suggestioni legate all’arrivo dell’Imperatore Federico II nella città di Oria.

Gli spettatori saranno catapultati in un autentico viaggio nel Medioevo, con una ricca serie di Spettacoli a Corte: danzatrici orientali, giullari, domatori di serpenti, trampolieri, falconieri e ben quattro gruppi di sbandieratori, accompagnati da musici e figuranti in costume, daranno vita a uno show itinerante e immersivo.

L’apertura ufficiale del Palio sarà preceduta alle ore 20.00 da un Percorso Culturale e Sensoriale in via Lombardi: un’anteprima straordinaria tra banchetti didattici medievali, degustazioni di sapori tradizionali, mercatini artigianali e rievocatori storici, pensata per immergere sin da subito cittadini e visitatori nell’atmosfera del XIII secolo.

Per la prima volta, l’edizione 2025 prevede una vera e propria giornata di pre-apertura, per anticipare e valorizzare maggiormente l’esperienza del Palio. Da giovedì 31 luglio a lunedì 11 agosto, Oria si trasformerà quindi in un grande palcoscenico storico, celebrando il legame profondo tra la città e la figura dell’Imperatore Federico II di Svevia, che nel 1225 transitò da Oria e si fermò in attesa delle nozze con Jolanda di Brienne con il culmine degli eventi che sono, nel solco della tradizione, il Corteo Storico di Federico e il Torneo dei Rioni, giunti quest’anno alla loro 58esima edizione.



Nel dettaglio, il programma prevede:

01 agosto: Giornata della Bandiera e Torneo degli Sbandieratori (Piazza Lorch)

08 e 09 agosto: Notti Federiciane, due serate animate da spettacoli itineranti, artisti di strada, figuranti in costume, harem orientale, accampamenti medievali e cultura popolare (Centro storico, Piazzale Cattedrale e Parco Montalbano)

08 Agosto: Benedizione del Palio (Basilica Cattedrale)

09 agosto: Corteo Storico per le vie della città e a seguire la Cerimonia di Presentazione del Palio in Piazza Lorch.

10 agosto: Torneo dei Rioni, presso il Campo dei Padri Rogazionisti dell’istituto Antoniano.

11 agosto: Chiusura con il tradizionale Contropalio in Piazza Lorch.



Oltre agli eventi principali, durante i dodici giorni del Palio, ci saranno anche cene medievali, cerimonie rionali, benedizioni degli atleti, rievocazioni tematiche e momenti di approfondimento culturale, pensati per coinvolgere tutte le generazioni.

Promosso dall’APS Pro Loco di Oria, con il Patrocinio dell’Amministrazione Comunale di Oria, della Regione Puglia – Dipartimento Turismo Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio Polo Arti e Cultura della Regione Puglia, Puglia Culture, Puglia l’Italia Levante – Provincia di Brindisi, UNPLI Puglia e Puglia Promozione, il Palio è oggi un evento cardine del panorama culturale pugliese, frutto di un’intensa collaborazione tra istituzioni, associazioni, rioni e cittadini. La manifestazione rappresenta non solo una straordinaria occasione di valorizzazione turistica, ma anche un modo concreto per custodire e tramandare la memoria storica e l’identità culturale della città di Oria.

Un appuntamento che negli anni ha saputo coniugare storia, folklore e innovazione, diventando uno dei simboli più forti del legame tra comunità e territorio, diventando parte integrante e rilevante del patrimonio artistico, culturale, sociale e turistico della Puglia intera.