“Palio di San Vito” – domani la conferenza stampa

In questo fine settimana, dal 21 al 23 giugno prossimi, la Città di San Vito dei Normanni si tuffa nel suo passato più lieto e rivive i giorni del “Palio di San Vito”, rinnovando la bella esperienza vissuta lo scorso anno. Anche quest’anno, i rioni “S. Rita”, “S. Maria della Mercede”, “S. Vincenzo”, “S. Domenico”, “S. Maria della Vittoria”, “Immacolata”, si contenderanno l’ambito premio disputando le gare, che avranno luogo già a partire da venerdì, per poi riprendere sabato nell’area delle arcate del rione S. Vincenzo e vivere il giorno conclusivo in piazza Leonardo Leo, nel tardo pomeriggio di domenica.

Tutti i particolari della manifestazione verranno illustrati nel corso di una conferenza stampa, convocata per domani, mercoledì 19 giugno, alle ore 10, nel giardino del castello Dentice di Frasso, in San Vito dei Normanni.

Sono previsti gli interventi del sindaco, prof. Silvana Errico; del consigliere delegato allo Sport e curatore della manifestazione, dott. Luciano Cavaliere.