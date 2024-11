Pallamano – Qualificazioni EHF EURO 2026 maschili: a Sagunto l’Italia debutta contro la Spagna bronzo olimpico, il 10 novembre la prima casalinga contro la Serbia a Fasano

Esordio degli azzurri della pallamano nel Gruppo 4 di qualificazione agli Europei 2026: domani (ore 21:00) sfida complessa sul campo della Spagna bronzo olimpico. Il 10 novembre si va verso il sold out a Fasano per la gara contro la Serbia. Entrambe le gare in diretta su Sky Sport Max.

Debutto azzurro nelle qualificazioni agli EHF EURO 2026 di Danimarca, Svezia e Norvegia. Domani sera (mercoledì), con inizio alle ore 21:00 al Palazzo dello Sport di Puerto de Sagunto, l’Italia affronterà la Spagna, bronzo ai Giochi Olimpici di Parigi 2024, per la giornata inaugurale del Gruppo 4. Sarà la prima di due gare ravvicinate: il 10 novembre, domenica, la Nazionale sfiderà la Serbia al Palasport di Fasano (ore 18:00). Entrambi gli incontri saranno trasmessi in diretta TV su Sky Sport Max e in streaming su NOW e sulla piattaforma federale PallamanoTV.

Partita più che complessa per Davide Bulzamini e compagni, chiamati ad affrontare una delle squadre più forti del panorama internazionale. La storia recente parla chiaro: la medaglia di bronzo alle Olimpiadi è solo l’ultima di una squadra sul podio già ai Mondiali 2021 e 2023, oltre che campione d’Europa 2018 e 2020.

Già certo il tutto esaurito a Sagunto, con poco più di 2700 spettatori sugli spalti. La Federazione spagnola ha già fatto sapere che l’incasso sarà interamente devoluto in auto alle vittime della Dana, la perturbazione che la scorsa settimana ha colpito la provincia di Valencia e causato più di 200 vittime.

QUI ITALIA. Prima gara ufficiale per l’Italia, sei mesi dopo la storica qualificazione centrata ai Campionati Mondiali del gennaio prossimo in Croazia, Norvegia e Danimarca. Gli azzurri, agli ordini del DT Riccardo Trillini, si sono radunati domenica direttamente in terra spagnola e qui stanno svolgendo la fase di preparazione all’incontro di domani. Sono ore un po’ tribolate per lo staff tecnico, costretto a fare a meno non soltanto di Giacomo Savini, Endrit Iballi e Umberto Bronzo, ma anche, novità delle ultime ore, del capitano Andrea Parisini fermato da problemi muscolari. Spazio certo per i giovani Gabriele Sontacchi (2003) ed Enrico Aldini (2002) sulla linea dei sei metri.

Il DT Riccardo Trillini nel pre-partita: «Sette anni fa, sempre a novembre, eravamo in Spagna con la Nazionale per un training camp con un club di Liga Asobal. Oggi siamo qui per giocare contro i maestri della pallamano contemporanea. La Spagna non ci temerà, ma certamente avrà rispetto di noi alla luce dei recenti risultati della nostra Nazionale. Mercoledì dovremo meritarci ancora questo rispetto. Sarà una partita particolare anche per la tragedia accaduta proprio in questa zona: a nome di tutti i ragazzi esprimo solidarietà ed affetto al popolo spagnolo».

«In questi giorni ci siamo preparati, ma abbiamo anche cercato di recuperare le forze e di recuperare gli acciaccati, visti anche gli sforzi dovuti al campionato con le due partite ravvicinate tra infrasettimanale e week-end. Riguardo al doppio incontro, sappiamo che la nostra partita sarà quella contro la Serbia in casa. Affronteremo un’avversaria molto forte, ringiovanita e con alte motivazioni. Sono la stessa squadra capace di battere la Spagna a maggio nei play-off per i Mondiali. Se non commetteranno lo stesso errore del Montenegro, sottovalutandoci, sarà dura. Noi daremo tutto – conclude Trillini – perché sappiamo di avere nelle nostre corde grandi imprese».

PRECEDENTI. Italia e Spagna si sono affrontate una sola volta nelle manifestazioni IHF\EHF: nel 1985 a Kristiansand (Norvegia) finì in parità, 18-18, nel corso dei Mondiali di Gruppo B. Considerando anche Giochi del Mediterraneo e amichevoli, il totale è di 13 gare tra 1975 e oggi, con otto vittorie spagnole, due pareggi e tre vittorie azzurre. Tra queste, la semifinale ai Mediterranei del 1997 a Conversano, con la Nazionale di Lino Cervar che si impose sul 22-21.

IN DIRETTA. La sfida tra Spagna e Italia sarà trasmessa in diretta TV su Sky Sport Max (205) e in streaming su NOW (TC Aldamonte\Di Marcello). Previsto inoltre lo streaming in chiaro su PallamanoTV e sulla pagina Facebook della FIGH. La telecronaca sarà disponibile esclusivamente sulla piattaforma Sky.

FORMULA. Si qualificano alla fase finale degli EHF EURO 2026 le prime due di ciascun girone, a cui si aggiungono le quattro migliori terze di tutti gli otto gruppi. La classifica delle terze viene stilata tenendo conto esclusivamente dei risultati ottenuti contro prima e seconda del proprio raggruppamento.

I gironi di qualificazione agli EHF EURO 2026:

Gruppo 1: Slovenia, Nord Macedonia, Lituania, Estonia

Gruppo 2: Ungheria, Montenegro, Slovacchia, Finlandia

Gruppo 3: Islanda, Grecia, Bosnia Herzegovina, Georgia

Gruppo 4: Spagna, Serbia, ITALIA, Lettonia

Gruppo 5: Croazia, Repubblica Ceca, Belgio, Lussemburgo

Gruppo 6: Paesi Bassi, Faroe, Ucraina, Kosovo

Gruppo 7: Germania, Austria, Svizzera, Turchia

Gruppo 8: Portogallo, Polonia, Romania, Israele

ITALIA – SERBIA A FASANO. L’acquisto dei biglietti per la gara Italia – Serbia del 10 novembre al Palasport di Fasano (ore 18:00) è possibile online – www.vivaticket.com/it/ticket/italia-serbia/251156 – oppure attraverso i punti vendita convenzionati (qui la mappa).

Le fasce di prezzo e le riduzioni previste sono le seguenti:

Intero tribune (curve e tribune laterali): € 10,00

Ingresso libero: riservato alla categoria under 14, presentandosi direttamente al varco di accesso* dedicato al palasport

*(ingresso tramite documento di identità o verifica a vista)

Il calendario dell’Italia nelle qualificazioni agli EHF EURO 2026:

GIORNO ORA SEDE PARTITA 6 novembre 2024 h 20:30 Puerto de Sagunto Spagna – Italia 10 novembre 2024 h 18:00 Fasano Italia – Serbia 12-13 marzo 2025 TBD TBD Lettonia – Italia 15-16 marzo 2025 TBD TBD Italia – Lettonia 7-8 maggio 2025 TBD TBD Italia – Spagna 11 maggio 2025 h 18:00 TBD Serbia – Italia

La lista aggiornata dei convocati per la gara Spagna – Italia:

PORTIERI: Domenico Ebner (PO – 1994 – Leipzig\GER), Andrea Colleluori (PO – 2000 – Alperia Black Devils), Alessandro Leban (PO – 1998 – Junior Fasano)

ALI: Tommaso De Angelis (AS – 2005 – BM Benidorm\ESP), Gianluca Dapiran (AS – 1994 – Cassano Magnago), Paul Wierer (AD – 2004 – Alperia Black Devils), Davide Pugliese (AD – 2001 – Junior Fasano)

TERZINI E CENTRALI: Davide Bulzamini (TS – 1995 – Conversano), Filippo Angiolini (TS – 1999 – Teamnetwork Albatro), Marco Mengon (CE\TS – 2000 – Selestat\FRA), Simone Mengon (CE\TS – 2000 – Eisenach\GER), Christian Manojlovic (TS – 2005 – Timisoara\ROU), Mikael Helmersson (TS – 2003 – Coburg\GER), Pablo Marrochi (CE – 1986 – Conversano), Thomas Bortoli (TD – 2002 – Istres Provence\FRA)

PIVOT: Andrea Parisini (PI – 1994 – PAUC\FRA), Gabriele Sontacchi (PI – 2003 – Bolzano), Enrico Aldini (PI – 2002 – Raimond Sassari)

STAFF TECNICO: Riccardo Trillini (DT), Jürgen Prantner (vice-allenatore), Luigi Malavasi (portieri)

STAFF MEDICO: Roberto De Gregorio (medico), Brian Lega (fisioterapista), Francesco Loiacono (fisioterapista)

DELEGATO FIGH: Silvano Seca

TEAM LEADER: Franco Chionchio