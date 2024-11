Pallamano – Qualificazioni EHF EURO 2026 maschili: la gara Italia – Serbia presentata al Comune di Fasano. Domani fischio d’inizio alle 18:00 e diretta Sky

Staccati oltre 1.500 tagliandi. Biglietti ancora in vendita attraverso il circuito Vivaticket e ingresso libero per gli Under 14. Il Presidente FIGH Podini: «Fasano luogo ideale per una gara così importante»

A Fasano cresce l’attesa per Italia-Serbia. Si è svolta questa mattina (sabato), nella Sala di Rappresentanza del Comune, la conferenza stampa di presentazione del match in programma domani – 10 novembre – al Palasport fasanese, con inizio alle ore 18:00 e diretta TV su Sky Sport Max.

Ad aprire i lavori il Sindaco Francesco Zaccaria, che ha esaltato l’importanza di un appuntamento per certi versi storico: quella tra Italia e Serbia sarà la prima partita di sempre di una Nazionale a Fasano: «Siamo molto orgogliosi di ospitare qui a Fasano la Nazionale di pallamano per un evento di portata storica per la nostra città. Si tratta di un riconoscimento per la città, per quello che è stato realizzato in questi anni creando le condizioni strutturali per ospitare un evento del genere – il Palasport e non solo – e per il lavoro portato avanti in questi 40 anni dalla Junior Fasano, fiore all’occhiello della pallamano italiana. Siamo contenti e pronti a tifare per la Nazionale»

Nel corso della conferenza stampa sono intervenuti il Presidente della LIPaM (Lega Italiana Pallamano) Angelo Dicarolo, il Direttore Tecnico della Nazionale Riccardo Trillini e il Presidente Federale Stefano Podini. «Ringrazio il Comune di Fasano, la società Junior Fasano e gli attori – ha detto il Presidente Podini – che stanno contribuendo all’organizzazione di questo evento così importante per il nostro movimento. Grazie anche e soprattutto agli sponsor che stanno sostenendo la Federazione e la Nazionale. Ci troviamo in un momento importante: stiamo compiendo un passo in avanti non tanto dal punto di vista tecnico, dove ritengo che i nostri giocatori fossero già all’altezza del livello internazionale da tempo, ma soprattutto nella continuità di rendimento tra una gara e l’altra e nel corso della partita stessa, come ha dimostrato la grande prestazione offerta in Spagna e sul campo di una delle migliori squadre al mondo. Fasano è il luogo ideale per questa partita: è una città che ha dimostrato negli anni di sapere sostenere in modo fantastico la propria squadra e che ha grande attaccamento alla causa azzurra. Siamo contenti di giocare qua, sono sicuro che l’atmosfera sarà perfetta per sospingere i ragazzi».

Esposta in conferenza stampa la divisa da gioco azzurra che la Nazionale indosserà domani contro la Serbia e che segnerà l’inizio della partnership con Radio Norba, sponsor di maglia al Palasport di Fasano.

BIGLIETTI. A Fasano si preannuncia l’atmosfera delle grandi occasioni. Già staccati in prevendita circa 1.500 tagliandi. I biglietti sono ancora acquistabili attraverso il circuito Vivaticket (online e nei punti vendita convenzionati) e saranno acquistabili anche al Palasport nel pomeriggio della partita. Ingresso gratuito per gli Under 14, recandosi direttamente all’impianto nel giorno dell’incontro.

Per quanti arriveranno da fuori città, verrà allestito un apposito parcheggio nell’area adiacente al punto vendita Conforama (SS 16, km 8 – Fasano BR), dove sarà attivato un servizio navetta a disposizione per andata e ritorno. Dalle 16:30 la strada comunale Scanzossa sarà chiusa al traffico, ad eccezione dei residenti e dei fruitori dell’attività BS Soccer Team Fasano.

FORMULA. Si qualificano alla fase finale degli EHF EURO 2026 le prime due di ciascun girone, a cui si aggiungono le quattro migliori terze di tutti gli otto gruppi. La classifica delle terze viene stilata tenendo conto esclusivamente dei risultati ottenuti contro prima e seconda del proprio raggruppamento.

PREVENDITA. L’acquisto dei biglietti per la gara Italia – Serbia del 10 novembre al Palasport di Fasano (ore 18:00) è possibile online – www.vivaticket.com/it/ticket/italia-serbia/251156 – oppure attraverso i punti vendita convenzionati. Ingresso libero per gli Under 14.

Le fasce di prezzo e le riduzioni previste sono le seguenti:

Intero tribune (curve e tribune laterali): € 10,00

Ingresso libero: riservato alla categoria under 14, presentandosi direttamente al varco di accesso* dedicato al palasport

*(ingresso tramite documento di identità o verifica a vista)

Il calendario dell’Italia nelle qualificazioni agli EHF EURO 2026:

GIORNO ORA SEDE PARTITA RISULTATO 6 novembre 2024 h 20:30 Puerto de Sagunto Spagna – Italia 31-30 10 novembre 2024 h 18:00 Fasano Italia – Serbia 12-13 marzo 2025 TBD TBD Lettonia – Italia 15-16 marzo 2025 TBD TBD Italia – Lettonia 7-8 maggio 2025 TBD TBD Italia – Spagna 11 maggio 2025 h 18:00 TBD Serbia – Italia

La lista aggiornata dei convocati per la gara Spagna – Italia:

PORTIERI: Domenico Ebner (PO – 1994 – Leipzig\GER), Andrea Colleluori (PO – 2000 – Alperia Black Devils), Alessandro Leban (PO – 1998 – Junior Fasano)

ALI: Tommaso De Angelis (AS – 2005 – Benidorm\ESP), Gianluca Dapiran (AS – 1994 – Cassano Magnago), Umberto Bronzo (AD – 2000 – Sassari), Davide Pugliese (AD – 2001 – Junior Fasano)

TERZINI E CENTRALI: Davide Bulzamini (TS – 1995 – Conversano), Filippo Angiolini (TS – 1999 – Teamnetwork Albatro), Marco Mengon (CE\TS – 2000 – Selestat\FRA), Simone Mengon (CE\TS – 2000 – Eisenach\GER), Christian Manojlovic (TS – 2005 – Timisoara\ROU), Mikael Helmersson (TS – 2003 – Coburg\GER), Pablo Marrochi (CE – 1986 – Conversano), Thomas Bortoli (TD – 2002 – Istres Provence\FRA), Giacomo Savini (CE – 1998 – Cassano Magnago)

PIVOT: Andrea Parisini (PI – 1994 – PAUC\FRA), Gabriele Sontacchi (PI – 2003 – Bolzano), Enrico Aldini (PI – 2002 – Raimond Sassari), Oliver Martini (PI – 2001 – Alperia Black Devils)

STAFF TECNICO: Riccardo Trillini (DT), Jürgen Prantner (vice-allenatore), Luigi Malavasi (portieri)

STAFF MEDICO: Roberto De Gregorio (medico), Francesco Loiacono (fisioterapista)

DELEGATO FIGH: Silvano Seca

TEAM LEADER: Franco Chionchio