Pallamano -Torna al successo la Junior Fasano, che ha superato senza grossi patemi lo Sparer Eppan

Torna al successo la Junior Fasano, che nel 10° turno della Serie A Gold ha superato senza grossi patemi lo Sparer Eppan, sconfitto per 38-28.

La partita del Palazzetto di contrada Vigna Marina è inizialmente condizionata da fasi difensive non particolarmente efficaci e da un certo equilibro (5-5) al 5’, con il primo +2 registrato al 6’ (7-5), che si evolve in +3 per i padroni di casa al 14’ (10-7). Gli alto-atesini non mollano ed al 17’ tornano sotto di una sola rete (11-10), ma il finale di frazione è nuovamente favorevole alla compagine biancazzurra, rientra nello spogliatoio all’intervallo sul 19-15 a proprio favore.

La formazione allenata da Otto Forer in avvio di ripresa prova a non far scappare Pablo Cantore e compagni, avanti sul 21-16 al 33’, per essere successivamente riavvicinati dagli ospiti (21-18 al 35’). In seguito però, la Junior, con un break di 3-0, stacca definitivamente gli avversari, andando sul +6 (25-19 al 39’), per poi dilagare (30-21 al 45’, 37-25 al 55’) in un finale in cui i due tecnici si adoperano più che altro nello sperimentare nuove soluzioni tattiche in attesa dei prossimi incontri.

Chiuso l’incontro sul 38-28 a proprio favore, il gruppo capitanato da Zelko Beharevic (fatta eccezione per i due convocati in azzurro, Alessandro Leban e Davide Pugliese, in occasione delle due sfide valide per le qualificazioni agli Europei 2026, in Spagna il 6 novembre ed a Fasano contro la Serbia alle 18 del 10 novembre) potrà ora rifiatare un minimo, iniziando al contempo a dedicare le proprie attenzioni al recupero dell’8^ giornata contro il Sassari (in casa il 12 novembre alle 19) ed alla trasferta seguente di Lavis contro il Pressano.

<<Eravamo alla quarta partita tra campionato ed European Cup nel giro di una settimana, la stanchezza pertanto fisiologicamente si è fatta sentire – dichiara coach Domenico Iaia – per fortuna avevamo oggi a disposizione Davide Notarangelo, che ha dato un contributo fondamentale, permettendoci anche di sperimentare nuove soluzioni offensive, ed infatti il nostro gioco è stato molto più fluido e produttivo rispetto al recente passato. Le partite dure degli ultimi giorni hanno sicuramente influito su calo, invece, della nostra intensità difensiva, ma sono comunque contento della prestazione dei miei ragazzi e dell’approccio avuto all’incontro. Ora verificheremo le condizioni degli atleti e avremo una decina di giorni per preparare le prossime sfide, a partire da quella contro il Sassari, consapevoli che se andranno bene ci proietteremmo in una situazione di classifica più consona al blasone della Junior Fasano>>.

Tabellino

Junior Fasano-Sparer Eppan 38-28 (19-15 p.t.)

Junior Fasano: Sibilio, Guarini 1, Boggia 9, Fedele, Rivan Rodriguez 3, Pugliese 5, Leban 1, Notarangelo 6, Cantore 9, Beharevic, Capello Cardozo 2, Mizzoni 1, Legrottaglie, Beorlegui 1, Montalto, Rubino. All.: Domenico Iaia.

Sparer Eppan: Moreno Lopez 1, Oberrauch 5, Singer 3, Minguez 5, Soelva, Wiedenhofer 2, Bernard, Zanutto Felippe 1, Marques Costa 4, Lollo 6, Glisic Gligorijevic 1, Pliger, Rainer. All.: Otto Forer.

Arbitri: Bassan-Bernardelle.

Risultati del 10° turno: Publiesse Chiaravalle-Raimond Sassari 23-29, Cassano Magnago-Conversano 25-23, Macagi Cingoli- Teamnetwork Albatro Siracusa 24-32, Secchia Rubiera-Brixen 24-37, Bozen-Pressano 24-24, Junior Fasano-Sparer Eppan 38-28, Alperia Black Devils Merano-Camerano 37-32.



Classifica: Conversano 18, Cassano Magnago 17, Raimond Sassari* e Teamnetwork Albatro Siracusa 16, Bozen ed Alperia Black Devils Merano 14, Pressano 11, Junior Fasano* e Brixen 9, Sparer Eppan 5, Macagi Cingoli 3, Camerano* e Publiesse Chiaravalle* 2, Secchia Rubiera 0.

*Una partita da recuperare. Prossimo turno (16/11): Teamnetwork Albatro Siracusa-Bozen, Macagi Cingoli-Secchia Rubiera, Camerano-Brixen, Pressano-Junior Fasano (ore 18.30), Raimond Sassari-Alperia Black Devils Merano, Sparer Eppan-Cassano Magnago, Conversano-Publiesse Chiaravalle.