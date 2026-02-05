Pallavolo protagonista del quarto appuntamento con la diretta Instagram “Parliamo di Sport con il maestro Carmine Iaia” in programma venerdì 6 febbraio a partire dalle ore 21

Il format social “Parliamo di Sport con il Maestro Carmine Iaia” continua a crescere, confermandosi un punto di riferimento per il racconto autentico dello sport locale. Dopo una terza puntata partecipata, apprezzata e ricca di spunti di riflessione, capace di coinvolgere non solo le associazioni aderenti al sodalizio Uniti per lo Sport ma anche numerose altre realtà sportive cittadine, il progetto torna con un nuovo appuntamento dedicato a una disciplina storica e fortemente radicata nel territorio: la pallavolo.

La quarta puntata andrà in onda venerdì 6 febbraio, alle ore 21.00, sempre in diretta sulla pagina Instagram @maestro_carmine_iaia. Restano confermati alla conduzione il Maestro Carmine Iaia, Presidente della ASCR Uniti per lo Sport, e il giornalista Nico Lorusso, che guideranno il confronto mantenendo lo stile diretto e partecipativo che caratterizza il format.

Protagoniste della serata saranno due esponenti di primo piano del movimento pallavolistico brindisino e provinciale Titty Spinelli, Allenatore di primo grado FIPAV e Presidente ASD Koru Brindisi Pallavolo) e Numa Ammaturo, giocatrice e Responsabile Pubbliche Relazioni ASD Imperial Volley Francavilla Fontana.

Attraverso le loro testimonianze, la puntata offrirà uno spaccato concreto sul mondo della pallavolo, tra attività di base, settore giovanile, impegno dirigenziale, sacrifici quotidiani e prospettive di crescita. Un’occasione per raccontare lo sport vissuto “dal campo”, ma anche come esperienza educativa, sociale e aggregativa.

Il crescente interesse attorno al format dimostra quanto ci sia bisogno di spazi in cui le società sportive, spesso impegnate con grandi sacrifici, possano raccontarsi, confrontarsi e sentirsi parte di una rete. Anche in questa puntata, il pubblico potrà intervenire attivamente attraverso commenti e messaggi in chat, contribuendo in tempo reale al dibattito.

“Parliamo di Sport con il Maestro Carmine Iaia” prosegue così il suo percorso, puntata dopo puntata, dando voce alle diverse discipline e alle persone che ogni giorno rendono lo sport un valore per la comunità.