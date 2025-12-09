Palma di bronzo del Coni per il maestro di boxe Carmine Iaia

Il maestro Carmine Iaia, fondatore e maestro della Boxe Iaia Brindisi, è stato insignito della Palma di Bronzo al Merito Tecnico, prestigioso riconoscimento assegnato dal CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano) durante il “Gran Galà dello Sport” tenutosi nella suggestiva cornice del Teatro Comunale “Sebastiano Arturo Luciani” di Acquaviva delle Fonti lo scorso 5 dicembre.



La cerimonia, che ha riunito i vertici regionali del CONI, tecnici e membri di società sportive pugliesi, ha celebrato i dirigenti, i tecnici ed i team che hanno costruito valore, credibilità e comunità nello sport regionale. Carmine Iaia che ama definirsi, nella sua accezione più diffusa, maestro della Boxe Iaia è stato riconosciuto come “Un tecnico capace di far crescere gli atleti e, soprattutto, di costruire squadra. Una dote preziosa, rara, coinvolgente”.



Il maestro Iaia, emozionato, ha dichiarato: “Questa Palma di Bronzo al Merito Tecnico è per me un’altra piccola, grande soddisfazione che porterò sempre nel cuore. Dietro questo riconoscimento ci sono sacrifici, sogni, cadute… e tanta, tantissima tenacia. Il mio grazie va al CONI Pugliese e al CONI Nazionale per questo prestigioso onore. Ma il grazie più grande va al mio papà: Luigi Iaia è stato lui, fin da quando ero bambino, a mettermi lo sport nel cuore. Mi ha insegnato l’impegno, il rispetto, la passione. Questo traguardo è anche suo. Essere lì, al ‘Gran Galà dello Sport’, circondato da Maestri provenienti da tutta la Puglia, e scoprire di essere il più giovane tra loro, è stato un momento di emozione pura che non dimenticherò mai. Viva lo Sport”.