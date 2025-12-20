Palmisano (M5S), ‘Ad Ostuni con gli agricoltori per ridare centralità alle aree rurali’

Martedì 23 dicembre l’iniziativa ‘Dalle Contrade all’Europa, il valore delle aree rurali e la forza della coesione’.

“Troppo spesso le aree rurali sono escluse dai percorsi partecipativi ad ogni livello istituzionale. Anche in Europa. Ed anche in ragione del voler restituire la centralità che meritano ho voluto promuovere un incontro ad Ostuni, dal titolo, ‘Dalle Contrade all’Europa, il valore delle aree rurali e la forza della coesione’. Un incontro aperto, proprio nel cuore della Valle d’Itria, per parlare insieme di politiche di coesione, fondi europei e futuro delle aree rurali. Sarà un momento di ascolto, informazione e confronto diretto tra istituzioni, cittadini, amministratori locali, agricoltori, giovani e realtà associative del territorio”. Annuncia così Valentina Palmisano, europarlamentare del Movimento 5 Stelle e coordinatrice del gruppo The Left nella Commissione Regi, l’incontro che si terrà martedì 23 dicembre alle 18 in Contrada Mezzoprete al ‘Caffè della Valle’. L’iniziativa si inserisce nell’ambito delle attività divulgative sui fondi europei di coesione. “Dobbiamo costruire un’Europa che protegga, non che svenda. Un’Europa che stia al fianco di chi produce in modo sostenibile e locale, non di chi inquina e sfrutta dall’altra parte del mondo. Questo incontro – conclude Valentina Palmisano – è dedicato anche a loro – gli agricoltori, le comunità locali, i giovani che scelgono di restare e innovare nei territori”. L’evento si articolerà in una parte introduttiva con interventi politici, seguita da una sessione partecipativa aperta al pubblico. A conclusione, un momento conviviale con prodotti locali offrirà l’occasione per rafforzare le relazioni sociali e le reti informali tra partecipanti. L’europarlamentare Valentina Palmisano interverrà insieme al consigliere comunale di Ostuni del M5S, Matteo Pacifico. A moderare l’incontro sarà Angelica Cecere componente gruppo territoriale Ostuni del M5S.