Palmisano (M5s), nuovo questore di Brindisi saprà interpretare esigenze di sicurezza del territorio

‘Costante è stato il lavoro del questore Lionetti nel contrasto alla criminalità’

“Il cambio al vertice della Questura di Brindisi rappresenta un momento importante di riflessione per evidenziare il lavoro svolto in questi quindici mesi dal questore Giampietro Lionetti e dare il benvenuto al nuovo questore Aurelio Montaruli. Alla base del lavoro di Lionetti c’è stato l’ascolto del territorio, la vicinanza ai cittadini ed un contrasto senza alcuna remora alla criminalità organizzata”. Lo dichiara l’europarlamentare del Movimento Cinque Stelle, Valentina Palmisano. “Sono certa che il nuovo questore Aurelio Montaruli proseguirà questo percorso, interpretando le esigenze di sicurezza dell’intera provincia di Brindisi. Montaruli, come Lionetti, troverà donne e uomini della Questura di Brindisi e dei commissariati di Pubblica Sicurezza di Mesagne e Ostuni che ogni giorno con enormi sacrifici sono impegnati a difendere il territorio. E lo fanno quotidianamente con abnegazione e orgoglio. Sarò lieta – conclude Valentina Palmisano – di poter offrire tutto il mio supporto istituzionale al nuovo questore Montaruli”.