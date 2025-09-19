Palmisano (M5s), Tornare ad organizzare ‘La settimana dei Bambini del Mediterraneo’ ad Ostuni sarebbe una luce di speranza

“Accolgo con piacere l’auspicio dell’assessore ai servizi sociali del Comune di Ostuni, Bernadette Giovene, di voler tornare a far risplendere l’iniziativa La Settimana dei Bambini del Mediterraneo. Nel 1998 la città di Ostuni avviò un percorso partecipato e inclusivo, mettendo al centro il mondo dei bambini. Una comunità che si dimostrò accogliente, già all’avanguardia per quei tempi, capace di abbattere barriere ideologiche e di unire popoli diversi nel nome della pace. Ricordo bene l’impegno di Lorenzo Cirasino e di Lorenzo Caliolo, che contribuirono a rendere possibile quell’esperienza straordinaria. Per me, questo evento non è solo un ricordo collettivo ma anche un fatto personale: mia zia, Suor Grazia, che ha trascorso vent’anni in missione in Albania per aiutare bambini e famiglie dei villaggi più fragili, partecipava portando con sé i bambini albanesi. Spesso portava anche me, e proprio grazie a lei ho potuto vivere da vicino la bellezza di quella comunità internazionale che si ritrovava a Ostuni. Oggi il mondo avrebbe bisogno più che mai di queste testimonianze concrete di unione e pace, di armonia e speranza”. Lo dichiara l’europarlamentare del Movimento Cinque Stelle, Valentina Palmisano. “Tornare ad organizzare La Settimana dei Bambini del Mediterraneo significherebbe accendere una luce di speranza nelle tenebre in cui migliaia di bambini sono costretti a vivere: penso a quelli della Striscia di Gaza, dell’Ucraina, o a chi affronta viaggi disperati in mare, tra torture e sofferenze indicibili, per cercare un futuro migliore. Ostuni e l’intera provincia di Brindisi hanno già dimostrato tante volte di essere una terra ospitale e unita. Con il contributo di tutti possiamo far risplendere di nuovo quel significato di Porta d’Oriente che custodisce i valori dell’accoglienza e della fraternità tra le popolazioni del Mediterraneo. Auspico davvero – conclude l’europarlamentare del Movimento Cinque Stelle, Valentina Palmisano – che questo evento possa tornare a vivere e a trasmettere al mondo il messaggio di pace che lo ha sempre caratterizzato.”