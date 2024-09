Palmisano (MS) nominata coordinatrice del gruppo “The Left” nel Parlamento europeo

L’europarlamentare pugliese del Movimento 5 Stelle Valentina Palmisano è stata nominata coordinatrice del gruppo The Left della Commissione Sviluppo regionale del Parlamento europeo. “Ringrazio i colleghi del gruppo per questa importante responsabilità. La Commissione Regi – spiega l’europarlamentare Valentina Palmisano – è una delle più importanti e delicate del Parlamento europeo perché lavora per ridurre le disparità tra i livelli di sviluppo delle varie regioni. Le risorse finanziarie assegnate alla politica di coesione nel quadro finanziario pluriennale 2021-2027 ammontano per il nostro Paese a oltre 142 miliardi di euro, 102 dei quali sono destinati al Sud Italia”. “Su questo concentreremo i nostri sforzi affinché – conclude – tutti i fondi vengano utilizzati al meglio dai territori senza sprechi e progetti inutili. Solo così costruire un’Europa più equa, inclusiva e sostenibile ma soprattutto più utile per i cittadini”.