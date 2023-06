PANE E OLIO AL POSTO DELLE MERENDINE. INIZIATIVA A SAN VITO

Si e’ svolta in piazza Leonardo Leo a San Vito dei Normanni l’iniziativa

entusiasmante volta a rivalorizzare il pane e olio al posto delle merendine, a partecipare gli

alunni e le maestre del Primo Istituto Comprensivo San Vito dei Normanni presso lo Shop and

Taste dell’ Azienda Agricola Tatama’, con sede, in Piazza Leonardo Leo.

Gli alunni hanno potuto apprezzare I sapori di un tempo cogliendone Il valore e la genuinita,

tra pane fatto a casa con farina Senatore Cappelli e olio Extravergine di Oliva del Presidio Slow

Food Olivi Secolari e I tarallini sempre prodotti con la medesima farina. Il Senso e il valore nel

privilegiare queste merendine e’ un punto di partenza per invertire la rotta verso stili di vita

piu salutari e dare importanza ad una alimentazione piu’ sana volta nella ricerca e l’uso di

prodotti locali

Non a caso L’azienda TATAMA votata alla produzione e alla rivalutazione di Grani Antichi tra

cui il Russello, la Timilia e il Senatore Cappelli si affaccia anche nel panorama olivicolo italiano

per la produzione di due importanti oli Extravergini, il Monovarietale Cellina di Nardo’

premiato dalla Rivista del Gambero Rosso con l’attribuzione delle 2foglie 2023 e il Bland di

Ogliarola Salentina e Cellina di nardo’ con il Presidio Slow Food Olivi Secolari.