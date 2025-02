Paola De Biasi eletta Vicepresidente del Coordinamento regionale OPI: un traguardo per la professione infermieristica e per il territorio brindisino

L’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Brindisi esprime grande soddisfazione per l’elezione di Paola De Biasi a Vicepresidente del Coordinamento regionale degli OPI della Puglia. La nomina, avvenuta all’unanimità nel corso dell’assemblea elettiva, rappresenta un importante riconoscimento per il lavoro svolto a favore della professione infermieristica e per il potenziamento dell’assistenza territoriale.

Ad assumere il ruolo di Presidente del Coordinamento regionale è stato Pier Paolo Volpe, presidente dell’OPI di Taranto, con cui Paola De Biasi collaborerà attivamente per rafforzare il ruolo degli infermieri nel panorama sanitario pugliese.

“La nostra professione è in continua evoluzione e necessita di un sempre maggiore riconoscimento istituzionale e sociale. Questo incarico è per me un onore e uno stimolo a lavorare con determinazione per la valorizzazione degli infermieri e per un servizio sanitario più vicino ai bisogni delle persone” – ha dichiarato Paola De Biasi subito dopo la sua elezione.

L’elezione si è svolta in occasione della Giornata del Malato, un contesto simbolico che ha sottolineato l’importanza dell’infermieristica nel garantire cure di qualità e nella costruzione di un modello sanitario basato sulla prossimità e sulla centralità del paziente.

Parallelamente alle elezioni, si è tenuto un incontro tra i vertici dell’ASL di Brindisi e i presidenti degli OPI pugliesi, durante il quale è stato ufficialmente avviato il progetto “Infermiere di Famiglia”. Questa iniziativa strategica, che parte proprio dalla provincia di Brindisi, mira a rafforzare l’assistenza territoriale, garantendo cure tempestive e personalizzate ai pazienti. Il progetto sottolinea il ruolo fondamentale dell’infermiere nella continuità assistenziale e nella gestione dei percorsi di cura, confermando l’impegno degli OPI nella costruzione di una sanità più efficiente e inclusiva.

L’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Brindisi continuerà a sostenere con determinazione tutte le iniziative volte al miglioramento dell’assistenza sanitaria e alla valorizzazione della professione infermieristica, affinché il contributo degli infermieri venga sempre più riconosciuto e rafforzato all’interno del sistema sanitario regionale.

Ordine delle Professioni Infermieristiche di Brindisi