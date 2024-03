Papa Francesco e il toccante messaggio di speranza

“La Chiesa rivive lo stupore delle donne che andarono al sepolcro all’Alba del primo giorno della settimana. La tomba di Gesù era stata chiusa con una grossa pietra; e così anche oggi massi pesanti, troppo pesanti chiudono le speranze dell’umanità: il masso della guerra, il masso delle crisi umanitarie, il masso delle violazioni dei diritti umani, il masso della tratta di persone umane, e altri ancora.- Papa Francesco (messaggio pasquale Urbi et Orbi)”. Tantissimi romani e pellegrini, provenienti da ogni parte del mondo, sul sagrato della Basilica Vaticana per assistere alla Messa di Pasqua presieduta da Papa Francesco con oltre 350 concelebranti. Al termine della Messa, il Santo Padre ha fatto un lungo giro in papamobile per la benedizione ai fedeli che avevano riempito la piazza fin dalle prime ore del mattino. Anche oggi massi pesanti chiudono le speranze dell’umanità, chi farà rotolare via queste pietre? Gesù è risorto e soltanto lui è realmente capace di fare rotolare le pietre. È Lui che ci apre il passaggio umanamente impossibile, è Lui che apre le porte alla vita. Una cosa è certamente chiara a tutti: senza il perdono dei peccati non si tolgono le pietre. Il pensiero va sicuramente a tutte le vittime dei tanti conflitti che affliggono il mondo. La speranza è che Cristo risorto possa aprire una via di pace, di cui sentiamo un urgente bisogno. Tanta è la sofferenza negli occhi dei bambini che, purtroppo, hanno dimenticato di sorridere perché stanno vivendo una realtà terribile. La guerra non può avere giustificazioni, perché è sempre assurdità e sconfitta. È impossibile costruire la pace con le armi, dobbiamo, piuttosto, aprire i nostri cuori. Cristo risorto può aprire una via di speranza a tutte le persone che soffrono, facendo risplendere la Sua luce. In questo giorno in cui celebriamo la vita, ricordiamoci dell’amore di Dio verso di noi. Un messaggio di speranza molto importante in un momento storico così difficile. Possa la luce della Resurrezione illuminare le nostre menti! Papa Francesco è apparso abbastanza in forma e felice di potere condividere con tantissimi fedeli la Messa Pasquale. Anna Consales