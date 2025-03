Papa Francesco ha salutato il mondo!

Papa Francesco ha potuto, finalmente, salutare il mondo! Alle ore 12.00, da un balcone del Policlinico Gemelli, in diretta su Rai 1, è apparso il Papa, accolto dagli applausi dei tanti fedeli e del personale medico. Per 38 giorni grande è stata la preoccupazione per le Sue condizioni, giorni intensi con i medici che lo hanno seguito con amore e professionalità. Vederlo, in occasione dell’Angelus domenicale, è stato veramente emozionante. Dimesso dal Gemelli, adesso sarà necessaria una convalescenza di almeno due mesi, anche se il Pontefice è impaziente di tornare alle sue funzioni. Papa Francesco è tornato e, sebbene sofferente, è stata evidente la gioia di potere salutare i fedeli, anche se soltanto per due minuti. Tutto il mondo ha evidenziato con gioia la notizia, anche perché, ultimamente, erano state diffuse false voci circa una sua presunta morte, tenuta nascosta per vari motivi. Il Papa è rientrato in Vaticano verso le 13, con il corteo che ha fatto ingresso dalla Porta del Perugino, la più vicina a Santa Marta. Il mondo ha rivisto il Papa! Anna Consales