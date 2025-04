Papa Francesco – Il cordoglio della Uil Fpl

La UIL Fpl di Brindisi si unisce all’unanime cordoglio per la morte di Papa Francesco. Ricordando il Suo alto e ampio magistero, vogliamo rimarcare quanto si sia speso negli anni di Pontificato per il mondo del lavoro, denunciando disuguaglianze e motivando ognuno a vivere con entusiasmo e coerenza l’impegno lavorativo. Augurandoci come Sigla Sindacale di fare tesoro dei Suoi insegnamenti e di tradurre nel quotidiano le Sue esortazioni, lo vogliamo ricordare con queste parole: “…il lavoro, prima ancora che un diritto, è una capacità e un bisogno insopprimibile della persona. È la capacità dell’essere umano di trasformare la realtà per partecipare all’opera di creazione e conservazione operata da Dio, e, così facendo, di edificare sé stesso. Riconoscere che il lavoro è una capacità innata e un bisogno fondamentale è un’affermazione assai più forte che dire che esso è un diritto. E ciò perché, come la storia insegna, i diritti possono essere sospesi o addirittura negati; le capacità, le attitudini e i bisogni, se fondamentali, no”.

Grazie Santo Padre Francesco!

Gianluca Facecchia

Segreterio Generale UIL FPL BRINDISI