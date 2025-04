Papa Francesco – Il cordoglio di Sindaco, Giunta e Consiglio di Brindisi

Il Sindaco, la Giunta e il Consiglio comunale di Brindisi, interpretando i sentimenti dell’intera comunità cittadina esprimono il cordoglio per la scomparsa di Papa Francesco. L’intero consesso umano difficilmente riuscirà a metabolizzare una perdita così grave. Il Pontefice ha consegnato alla storia del nostro tempo esempi e criteri morali che vanno ulteriormente perseguiti da quanti si spendono per il bene comune. Brindisi non ha avuto in sorte di essere visitata da Papa Francesco ma siamo convinti che ha saputo interpretare le sue esortazioni all’accoglienza, al dialogo senza pregiudizi, all’impegno perché nessuna persona si senta esclusa.