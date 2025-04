Papa Francesco: il mondo piange per la sua scomparsa…

Il mondo intero è sconvolto dalla notizia della scomparsa di Papa Francesco. Stamattina, alle 7,35, Francesco ci ha lasciato. Una notizia che non ci aspettavamo, dato che soltanto ieri lo abbiamo seguito in diretta televisiva mentre, con la papamobile, salutava i fedeli. Ha voluto incontrare tutti nonostante la sofferenza. Abbiamo pregato e sperato durante la sua malattia, era impossibile pensare di perdere una persona così speciale. Il Papa riformista che ha superato le convenzioni per andare incontro agli invisibili. Le sue uscite improvvise, le telefonate ai malati, tante le azioni fatte che rimarranno nella memoria. Chi potrà mai dimenticare quando, da solo, in una piazza San Pietro completamente vuota, pregava per la fine della pandemia. Un’immagine simbolo che ricorderemo per sempre. Tanti viaggi per incontrare la gente. Tantissimi gli appelli alla pace fino alla fine. Il Papa della speranza, il Papa che non ha mai trascurato nessuno e che ha affrontato tutte le tematiche, anche le più difficili, sempre con la voglia di aiutare e dare un importante contributo. Un Papa che mancherà tantissimo e che lascia un vuoto veramente incolmabile. È morto il Papa di tutti e il mondo piange. Anna Consales