PARCHEGGIATORE ABUSIVO MINACCIA UNA DONNA E AGGREDISCE DUE VIGILI

In data odierna (13/07/2023), alle ore 12,00 circa, una pattuglia della Polizia Locale di Brindisi, durante servizio di controllo del territorio, interveniva presso il parcheggio del centro commerciale Le Colonne, su indicazione della Sala operativa, cui era giunta segnalazione da parte di una donna che riferiva di essere stata avvicinata, subito dopo aver parcheggiato il proprio autoveicolo, da un cittadino extracomunitario che richiedeva insistentemente del denaro. Al rifiuto della donna, lo stesso uomo l’avrebbe minacciata di danneggiarle l’auto. Giunti sul posto, gli operanti individuavano l’uomo a bordo di un autobus di linea e lo invitavano a scendere dal mezzo per identificarlo. Lo stesso si rifiutava e, alla reiterazione della richiesta di dare le proprie generalità, dava in escandescenza, urlando e inveendo contro gli agenti. Datosi alla fuga, veniva fermato all’interno del centro commerciale subito dopo un breve inseguimento. Sopraggiungevano a supporto altre due pattuglie della P.L. – che cercavano di calmare l’extracomunitario – che dalle parole era passato a compiere gesti violenti, scalciando e aggredendo con morsi e pugni gli agenti intervenuti. Questi riuscivano, quindi, a immobilizzarlo. Le violenze ai danni degli operatori si consumavano davanti a numerosi avventori, creando panico e scompiglio tra le persone (anche numerosi minori) presenti.

L’uomo, condotto nel Comando di via della Torretta, veniva identificato tramite Permesso di soggiorno in E. U., classe 1998, di nazionalità nigeriana, senza fissa dimora. Il magistrato di turno, dott. Luca Miceli, disponeva la denuncia a piede libero per resistenza, aggressione e oltraggio a pubblico ufficiale. Si procedeva, inoltre, alla contestazione di cui all’art. 7 comma 15bis del Codice della strada per l’esercizio senza autorizzazione dell’attività di parcheggiatore. In corso di approfondimento l’indagine per il reato di estorsione.

Due gli agenti feriti che si recavano in ospedale per ricevere le necessarie cure.