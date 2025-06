Parcheggio di scambio – Confcommercio ha incontrato una delegazione del Comune di Brindisi guidata dal Sindaco Marchionna: “Opera strategica per una ripresa del commercio nel centro storico”

Su iniziativa di Confcommercio Brindisi, si è svolto un incontro nei pressi del sottopassaggio pedonale di via Torpisana, alla presenza del Sindaco Giuseppe Marchionna, del Vice Sindaco Giuliana Tedesco, dell’Assessore ai Lavori Pubblici Cosimo Elmo, del dirigente ai Lavori Pubblici Fabio Lacinio, del Presidente di Confcommercio Brindisi Gianni Corciulo e del rappresentante dell’impresa esecutrice dei lavori (Cogeir) Enzo Francavilla.

Nel corso dell’incontro, sono stati forniti ulteriori dettagli su quest’opera che rappresenterà una vera e propria “cerniera di mobilità” tra via Torpisana e il centro cittadino, al servizio del trasporto ferroviario e della riqualificazione cittadina.

Si tratta di un intervento che ha ottenuto un finanziamento dell’Unione Europea (fondi Next Generation EU – PNRR) di circa 10 milioni di euro e che è stato reso possibile grazie all’annessione di aree RFI dell’ex scalo-merci.

Tra gli interventi previsti, oltre alla ridefinizione delle due rotatorie esistenti con fruibilità ciclabile, vi è anche la riconfigurazione architettonico-funzionale del sottopasso esistente in via Appia, con l’inserimento di una coppia di impianti elevatori che consentiranno il superamento delle barriere architettoniche.

“Questo progetto rientra tra le opere che Confcommercio, a livello nazionale, ritiene strategiche per il settore del commercio – afferma il Presidente di Confcommercio Brindisi Gianni Corciulo – e, più in generale, per un miglioramento della qualità della vita ed il benessere collettivo. Non a caso, il prossimo 25 giugno, a Roma, si parlerà di questa cerniera di mobilità di Brindisi (è uno dei tre progetti scelti in Italia) nell’ambito di un webinar nazionale sul tema ‘Lo stato di attuazione del PNRR e il ruolo delle rappresentanze’.

All’Amministrazione Comunale quest’oggi abbiamo chiesto di accelerare i tempi di esecuzione dell’opera, ma allo stesso tempo abbiamo chiesto di avviare una fase di confronto con i corpi intermedi, a partire dal commercio, affinché questa grande infrastruttura diventi realmente una grande opportunità di ingresso in città per coloro che arrivano dai quartieri periferici o da altri comuni e ancora oggi non sanno dove lasciare in sosta la propria auto. In entrambi i casi abbiamo ricevuto ampia disponibilità dal Sindaco Marchionna”.

(Nella foto, da sinistra, la Vice Sindaca Giuliana Tedesco, l’Assessore ai Lavori Pubblici Colsimo Elmo, il Presidente di Confcommercio Brindisi Gianni Corciulo, il Sindaco Giuseppe Marchionna, l’imprenditore Enzo Francavilla e il dirigente ai Lavori Pubblici Fabio Lacinio)