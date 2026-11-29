PARCHEGGIO EX G7 AD AEROPORTI DI PUGLIA: FUTURO NAZIONALE SI OPPONE. LA CITTÀ NON PUÒ CONTINUARE A FARE REGALI!

Siamo alla follia! Mentre la Brindisi Multiservizi attraversa una preoccupante situazione debitoria e avrebbe bisogno di nuove opportunità per recuperare equilibrio economico e finanziario, l’Amministrazione comunale starebbe valutando di assegnare ad Aeroporti di Puglia il parcheggio denominato ex G7, con l’obiettivo dichiarato di destinarlo alla sosta dei propri dipendenti.

Una scelta che, se confermata, sarebbe incomprensibile e penalizzante per gli interessi della città.

Parliamo di un’area che dispone di circa 240 posti auto e che, se affidata alla gestione della Multiservizi e adeguatamente valorizzata, potrebbe generare, secondo le nostre stime, un fatturato medio annuo nell’ordine di 1.300.000 euro. Risorse che potrebbero rappresentare un’importante boccata d’ossigeno per una società comunale che, invece di essere sostenuta e rilanciata, rischia di perdere un’ulteriore opportunità di sviluppo economico.

Ci chiediamo: per quale ragione il Comune dovrebbe rinunciare a una risorsa patrimoniale così importante per consegnarla a una società esterna, quando potrebbe utilizzarla per contribuire al risanamento di una propria partecipata?

C’è poi un altro aspetto che merita un chiarimento. Non ci risulta che Aeroporti di Puglia abbia centinaia di dipendenti tali da giustificare l’acquisizione di un parcheggio con 240 posti auto. Il sospetto politico, che chiediamo all’Amministrazione di fugare con chiarezza, è che dietro la richiesta possa esserci una strategia finalizzata non semplicemente a garantire la sosta ai dipendenti, ma ad eliminare o ridurre la concorrenza degli altri parcheggi presenti sul territorio, perseguendo di fatto una posizione di esclusività nell’offerta del servizio.

Ricordiamo, inoltre, che soltanto qualche mese fa la Giunta comunale ha approvato il Master Plan di Aeroporti di Puglia, delimitando gli interventi e le iniziative di sviluppo all’interno dell’area aeroportuale. Il parcheggio ex G7, invece, è esterno al perimetro aeroportuale. Occorre quindi spiegare sulla base di quali presupposti amministrativi e giuridici si intenderebbe procedere a questa assegnazione.

Futuro Nazionale non è contrario alla collaborazione istituzionale con Aeroporti di Puglia, ma non accetterà che tale collaborazione si traduca nell’ennesima penalizzazione per Brindisi.

La città ha già pagato un prezzo troppo alto per scelte che troppo spesso hanno privilegiato interessi esterni rispetto alle proprie esigenze. Non possiamo consentire che anche il patrimonio comunale diventi uno strumento per favorire altri soggetti, sottraendo contemporaneamente opportunità economiche alle società partecipate del Comune.

Chiediamo pertanto all’Amministrazione di interrompere qualsiasi iniziativa finalizzata all’assegnazione del parcheggio ex G7 ad Aeroporti di Puglia e di valutare concretamente l’affidamento della gestione alla Brindisi Multiservizi, nell’ambito di un progetto di rilancio economico e occupazionale della società.

Futuro Nazionale si opporrà con ogni strumento consentito dalla legge per impedire quello che consideriamo un ulteriore scippo ai danni della città di Brindisi.

Il patrimonio comunale appartiene ai brindisini e deve produrre benefici per Brindisi, non diventare l’ennesima opportunità concessa ad altri a spese della comunità.

GRUPPO CONSILIARE FUTURO NAZIONALE

Comune di Brindisi