Parchi – Ass. Antonucci: rimossi i giochi non a norma. Faremo giocare i nostri bambini in sicurezza

“Nei nostri parchi e nelle aree di verde pubblico vi erano giochi non a norma ed è questo il motivo per cui abbiamo disposto la loro rimozione. Gli uffici comunali, comunque, hanno già chiesto dei preventivi per procedere con la loro sostituzione. L’obiettivo è di far giocare in sicurezza i nostri bambini”. Lo afferma l’Assessore all’Ambiente ed ai Parchi Livia Antonucci.

“Si tratta di un primo segnale di attenzione – aggiunge l’Ass. Antonucci – nei confronti dei nostri concittadini più piccoli, anche se con l’Assessore ai Lavori Pubblici Cosimo Elmo stiamo lavorando ad interventi più strutturati che richiederanno più tempo e che rientrano in una piena valorizzazione dei nostri parchi che possono tornare ad essere un fiore all’occhiello della nostra città. Ovviamente occorrerà la collaborazione di tutti per evitare che atti vandalici possano vanificare gli sforzi che ci accingiamo a compiere”.