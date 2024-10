Parchi cittadini – Nuovi giochi per i bambini

Incontro questo pomeriggio tra gli assessori comunali di Brindisi, Livia Antonucci e Ercole Saponaro, e le associazioni di volontariato, sportive e sociali, per destinare un minimo finanziamento di 20 mila euro, tra Regione e Comune, al fine di acquistare nuove attrezzature ludiche e sportive, rubate o fatte oggetto di atti vandalici, da far utilizzare nel parco prescelto e individuato, seguendo i criteri del bando pubblico regionale. Dopo ampia discussione cordiale e piena di spunti per progetti futuri, si è’ convenuto di individuare nel parco Buscicchio, al rione S.Elia, spazio recintato è custodito, la zona in cui installare queste nuove attrezzature.