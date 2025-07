Parco Braico – Le precisazioni della BMS. La situazione è peggiore di come pensavamo…

Riceviamo e pubblichiamo una nota a firma dell’avv. Palladino, amministratice della società partecipata Brindisi Multiservizi. Ci permettiamo di far notare all’avv. Palladino che u na corretta ed efficace informazione – specialmente sui temi di grande interesse per l’intera città – passa attraverso una comunicazione a tutti gli organi di informazione e non solo ai colleghi della testata online Brindisireport o diffusa attraverso una pagina social della stessa BMS.

E’ evidente, poi, che qualche foglio di carta incollato ai cancelli senza una firma, senza una carta intestata, senza citare alcuna autorizzazione da parte del Comune, lasciava e lascia il tempo che trova.

Ma la cosa più grave è relativa al contenuto della precisazione. L’avv. Palladino insiste nel dire che l’albero caduto non rientrava tra quelli da abbattere. E invece dagli uffici comunali competenti arriva la conferma di questa circostanza, così come arriva la conferma di un nuovo incarico conferito al dott. Nardelli (responsabile del verde pubblico) per compiere una verifica su ciò che deve essere rimosso perché comporta rischi per i frequentatori del parco.

Ecco il testo della nota ricevuta dalla Bms:

Da giorni si rincorrono dichiarazioni allarmistiche su varie testate online con riferimento alla chiusura del parco Cesare Braico che danno la stura a dichiarazioni dei cittadini nelle quali si paventano i più diversi scenari.

Con la presente si chiede di poter ricevere il corretto spazio nella vostra testata al fine di rettificare informazioni diffuse nei giorni scorsi e da ultimo nella giornata del 30 luglio, precisando quanto segue.

Il parco è stato chiuso da BMS –che ne è gestore- previa espressa richiesta formulata al Dirigente del Settore, sopralluogo congiunto con il dott. Agronomo Nardelli e autorizzazione da parte del Sindaco.

La BMS ha provveduto contestualmente ad apporre cartelli ai cancelli e a chiudere in maniera precaria l’accesso posteriore nelle more della realizzazione della nuova anta del cancello, anche su tale recinzione sono stati apposti cartelli.

I cartelli sono stati ripetutamente e sistematicamente rimossi pressochè nell’immediatezza e riposizionati ripetutamente, sortendo la stessa sorte. Parimenti la recinzione in prossimità del cancello posteriore è stata più volte “abbattuta” violentemente e sistematicamente danneggiata, con rimozione del nastro che identificava l’impraticabilità dell’accesso e del relativo cartello.

La cittadinanza è stata informata dagli operatori del settore verde e dei parchi cittadini, attraverso i predetti cartelli (che indicavano nel 1° agosto l’ultimo giorno di chiusura), attraverso un comunicato inviato e pubblicato dalla testata online Brindisi Report, ad altissima diffusione, nonché sulla pagina fb della società (che evidentemente la BMS è autorizzata ad utilizzare come canale di diffusione indipendentemente dal numero dei follower).

Non corrisponde al vero che l’albero caduto fosse incluso in alcun monitoraggio.

L’informazione, che sarebbe stato opportuno verificare preliminarmente in contraddittorio con la società al fine di evitare di diffondere allarmismo e preoccupazione tra la cittadinanza data l’importanza del tema, può essere verificabile presso la sede della società.

Non risponde parimenti al vero che <<ai tecnici comunali è stato conferito un nuovo incarico per stabilire le priorità di abbattimento>> laddove si consideri che per effetto del contratto di servizio sottoscritto con la partecipata, è proprio la BMS a conferire a terzi periodici incarichi al fine di monitorare il patrimonio arboreo del territorio e di seguito ad effettuare gli interventi ritenuti necessari, indicazioni che la società sta puntualmente seguendo.

Ciò premesso, nel richiamare ad una maggiore puntualità di informazione, previo leale confronto con la società, che si dichiara fin da ora disponibile a fornire tutte le informazioni che possano essere utili ad un puntuale conoscenza da parte dei cittadini dei servizi resi, si precisa che sono in corso gli abbattimenti ritenuti improcrastinabili, si è in attesa di preventivo relativo alla realizzazione dell’anta del cancello posteriore la cui realizzazione, previa autorizzazione da parte del Dirigente del Settore, verrà realizzata e montata presumibilmente entro la fine del mese di agosto, le operazioni di abbattimenti termineranno la prossima settimana in quanto l’altezza eccessiva di alcuni arbusti ha comportato il noleggio di piattaforma presso terzi da parte della BMS, con allungamento dei tempi rispetto alla originaria data del 1 agosto indicata.

L’Amministratore Unico